Windtre: cambiare operatore diventa facilissimo con questa promo

Per ognuno di noi, un elemento sicuramente indispensabile nella nostra vita digitale e la nostra promozione telefonica, nel momento che quest’ultima ci permette di restare connessi con le nostre piattaforme digitali e ci permette di conseguenza di svolgere una miriade di attività che altrimenti non potremmo compiere se non nei pressi del Wi-Fi domestico, di conseguenza ogni utente ha bisogno di attivare una promozione che gli permette di svolgere tutte queste attività senza troppi problemi.

Di pari importanza però c’è anche il numero di telefono, quest’ultimo ormai è profondamente integrato all’interno della nostra identità digitale poiché ci permette di accedere tramite mezzi di autenticazione forte alle nostre piattaforme ufficiali, dunque per molti utenti può essere indispensabile conservare il numero di cellulare e godere magari di un servizio di portabilità, molte offerte la consentono e ovviamente è utile informarsi su quale sia la migliore.

Oggi proprio per darvi una mano nel trovare un’offerta adatta, soprattutto se avete bisogno di effettuare la portabilità del numero vi parliamo di una promozione lanciata dall’operatore telefonico tinto di arancio WINDTRE, scopiamo insieme che cosa offre, come attivarla e il prezzo mensile da pagare ogni mese.

Portabilità per tutti

L’offerta in questione supporta innanzitutto la portabilità completamente gratuita da tantissimi operatori telefonici e consente di ottenere 250 GB di traffico dati in connessione 5G alla massima velocità con minuti illimitati verso tutti e 50 SMS verso tutti, l’offerta ha un costo mensile di 7,99 € e i restanti costi di attivazione sono tutti pari a zero, quest’ultima può essere attivata direttamente sul sito ufficiale di WINDTRE seguendo gli step indicati, ovviamente una volta richiesta la portabilità dovrete aspettare i giorni lavorativi necessari per il completamento della procedura che comunque non dovrebbero essere più di tre, dopodiché potrete continuare ad utilizzare il vostro numero di cellulare senza nessun tipo di problema esattamente come prima.