Smartwatch affidabili per la rivelazione della fibrillazione atriale?

La tecnologia indossabile ha superato la dimensione del semplice fitness per entrare a pieno titolo nel campo della prevenzione medica. Gli smartwatch e le smartband oggi non si limitano a contare i passi o monitorare il sonno. Offrono anche strumenti avanzati per osservare in tempo reale lo stato del cuore. La capacità di riconoscere possibili irregolarità, come la fibrillazione atriale (AFib), è diventata uno degli indicatori più studiati. Ciò soprattutto per il suo potenziale ruolo nella diagnosi precoce. A tal proposito, una ricerca pubblicata su JACC: Advances ha analizzato la precisione diagnostica di tali dispositivi, prendendo in esame i risultati di 26 studi condotti su 17.349 pazienti. L’obiettivo era valutare quanto i sensori e gli algoritmi dei principali marchi sono realmente affidabili nel rilevamento di anomalie cardiache.

Ecco quanto possono essere affidabili gli smartwatch

Lo studio ha confrontato i risultati di alcuni dei brand più noti nel settore. Tra cui Apple, Samsung, Garmin, Amazfit, Fitbit, Withings e Seiko Epson. I dati mostrano una tendenza chiara: la sensibilità e la specificità dei modelli di fascia alta raggiungono valori molto elevati. In particolare, Amazfit ha registrato una sensibilità e una specificità entrambe pari al 99%. Mentre Garmin si è attestata su 97% e 98%. Anche Samsung e Apple hanno dimostrato prestazioni simili. Tali parametri indicano rispettivamente la capacità di identificare i soggetti con la patologia e quella di riconoscere correttamente chi non presenta anomalie. Riducendo, in tal modo, il rischio di falsi positivi.

La conclusione della ricerca, condotta da Nelson Barrera della City University of New York School of Medicine, è positiva. I moderni smartwatch mostrano un’eccellente accuratezza diagnostica nella rilevazione della fibrillazione atriale. Anche se la notifica di un’irregolarità non sostituisce un elettrocardiogramma (ECG) o una valutazione medica completa, rappresenta un utile segnale di allerta. Il quale può favorire un intervento tempestivo.

In un contesto in cui la medicina digitale assume un ruolo sempre più rilevante, tali risultati rafforzano l’idea di una salute monitorata quotidianamente, in modo accessibile e non invasivo. L’evoluzione degli smartwatch non si limita più a fornire dati, ma si inserisce in una visione più ampia di prevenzione attiva.