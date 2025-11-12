iPhone 18 Pro Max, Apple punterà tutto sulla batteria: il nuovo modello sarà più spesso

Secondo le ultime anticipazioni, Apple avrebbe deciso di rendere l’iPhone 18 Pro Max più spesso rispetto all’attuale iPhone 17 Pro Max. Una scelta che segue la stessa logica adottata con il passaggio da iPhone 16 Pro a iPhone 17 Pro, dove l’aumento dello spessore aveva consentito di integrare batterie più capienti. Anche per la prossima generazione, dunque, il colosso di Cupertino sembra intenzionato a proseguire su questa strada, privilegiando l’autonomia rispetto all’estetica ultraleggera.

Negli ultimi anni, Apple e Samsung hanno intrapreso direzioni opposte nella progettazione dei propri flagship. Mentre la casa coreana ha puntato sul design sottile con il Galaxy S25 Ultra, Apple ha scelto di potenziare la durata energetica, sacrificando qualche millimetro di eleganza. Il risultato è che l’iPhone 17 Pro ha già superato alcuni rivali Android in termini di autonomia, segnando un punto di svolta nella sfida tra i due marchi.

Più spessore per più autonomia

Secondo le informazioni trapelate, l’aumento di spessore dell’iPhone 18 Pro Max sarebbe funzionale a ospitare una batteria ancora più grande di quella presente nel modello attuale. Apple starebbe adottando una filosofia più pragmatica: rinunciare a un design eccessivamente sottile in favore di prestazioni più solide, in particolare per quanto riguarda l’autonomia e la gestione termica.

Parallelamente, l’azienda starebbe consolidando la gamma “Air”, che potrebbe diventare il nuovo modello di riferimento per il grande pubblico, in modo simile al ruolo svolto dal MacBook Air nel mondo dei portatili. La strategia permetterebbe ad Apple di differenziare con maggiore chiarezza i prodotti, riservando agli iPhone Pro un’impronta più professionale e orientata alle prestazioni.

La risposta al mercato e ai rivali

Molti analisti ritengono che la scelta di Apple rappresenti una risposta concreta alla stagnazione del settore: da anni, infatti, diversi produttori Android – incluso Samsung – si limitano a mantenere batterie da 5.000 mAh, senza miglioramenti sostanziali. L’approccio di Cupertino, invece, suggerisce un ritorno alla sostanza: più autonomia, maggiore affidabilità e una costruzione più robusta.

Se le indiscrezioni si riveleranno accurate, il 2026 potrebbe segnare un nuovo capitolo per la linea Pro, con un iPhone 18 Pro Max progettato per durare più a lungo e offrire un’esperienza d’uso ancora più stabile.