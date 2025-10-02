iPhone 17 Pro Max e iOS 26: design spettacolare, consumi da valutare

Apple ha scelto di esaltare l’estetica con iOS 26, puntando sul Liquid Glass. Gli effetti visivi sono moderni, dinamici e particolarmente accattivanti. L’iPhone 17 Pro Max appare ancora più elegante, con transizioni e animazioni che regalano un’esperienza assolutamente immersiva. La bellezza però porta con sé un costo nascosto, l’autonomia.

In questi giorni, infatti, un appassionato di tecnologia ha eseguito un test preciso collegando l’iPhone a un misuratore di potenza. Con ricarica bloccata all’80%, ha analizzato diverse situazioni. I risultati sono stati sorprendenti. L’apertura del centro di controllo richiede fino a 9 watt, mentre un semplice screenshot può arrivare a 17watt. L’uso di Mappe resta stabile intorno a 8-9 watt. La registrazione dello schermo si mantiene tra 5 e 6watt con schermate statiche, ma tocca anche 11watt durante lo scorrimento rapido. Dati che mostrano chiaramente quanto il nuovo sistema operativo iOS 26 possa incidere sull’iPhone 17 Pro Max, nonostante il dispositivo sia considerato uno dei più resistenti in termini di batteria.

iPhone e autonomia: soluzioni possibili

Il test ha evidenziato un altro aspetto inatteso. Attivando l’opzione “Riduci Trasparenza” dal menu Accessibilità, l’iPhone consuma leggermente di più. L’aumento è di circa un watt, un dettaglio che sorprende chi si aspetterebbe l’effetto opposto. Di fronte a queste criticità resta una sola arma davvero efficace, la modalità Risparmio energetico. Con questa funzione, i consumi dell’iPhone scendono quasi sempre sotto i 5watt. L’autonomia stimata passa così da 6,5 ore a circa 10 ore.

Insomma è ormai chiaro che l’iPhone riduce la frequenza di aggiornamento dello schermo e abbassa la luminosità media. La fluidità generale risulta meno brillante e l’esperienza d’uso perde parte della sua immediatezza. Mancano ancora prove concrete con versioni future come iOS 18, ma le segnalazioni degli utenti sembrano essere le stesse. Ormai è ufficiale, l’ iPhone 17 Pro Max con iOS 26 richiede più energia, e questo solleva molte domande e dubbi sulla direzione che Apple ha deciso di intraprendere. Innovazione ed efficienza energetica sembrano oggi in conflitto, costringendo gli utenti a scegliere tra estetica e durata.