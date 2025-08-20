iPhone 18 Pro arriverà prima della versione base: Apple cambia strategia

iPhone 18: le ultime voci indicano un cambio nella strategia di rilascio, con i modelli Pro protagonisti nel 2026.Siamo ancora in attesa della presentazione ufficiale dei nuovi iPhone 17 ma l’attenzione dei leaker è già tutta rivolta al prossimo anno, periodo nel quale Apple darà il benvenuto alla linea di iPhone 18, che oggi sono protagonisti di diverse notizie, una tra queste coinvolge la versione base del melafonino previsto per il 2026.

Si dice, infatti, che Apple abbia intenzione di cambiare strategia e che l’iPhone 18 Pro e iPhone 18 non saranno rilasciati nello stesso momento. Stando a quanto rivelato dalla fonte, settembre 2026 potrebbe essere il mese dedicato esclusivamente ai melafonini Pro.

Apple adotta una nuova strategia: iPhone 18 arriverà dopo iPhone 18 Pro

Le notizie più recenti riguardo le prossime mosse del colosso di Cupertino hanno riferito della possibilità che i futuri iPhone 18 dicessero addio a una componente inaugurata da Apple soltanto qualche anno fa, ma non solo. Le anticipazioni emerse hanno anche rivelato che l’azienda di Cupertino potrebbe stravolgere la sua strategia di vendita e suddividere l’arrivo dei nuovi melafonini in due step.

Senza abbondare settembre, mese prediletto per la presentazione degli iPhone, Apple potrebbe semplicemente decidere di rilasciare alcuni dispositivi in questo mese per poi attendere, monitorare le vendite e procedere soltanto in un secondo momento con il lancio delle varianti più economiche. Lo scopo del colosso sarebbe quello di stimolare gli utenti a effettuare l’acquisto delle varianti di punta non rendendo inizialmente disponibile l’opzione più conveniente. Dunque, sarà possibile acquistare iPhone 18 Pro ma si dovrà attendere prima di avere a disposizione iPhone 18.

Non è ancora chiaro se la mossa di Apple sarà effettivamente messa in atto e al momento appare opportuno riservare la propria attenzione ai giorni a venire, nei quali avremo modo di conoscere dal vivo tutti i dispositivi della serie iPhone 17, che includerà anche delle nuove opzioni, come iPhone 17 Air e iPhone 17e. Staremo a vedere quali sono i piani del colosso per il futuro.