Lyca Mobile, per il Black Friday arriva Lyca 5G 30GB 3M Plan

L’operatore telefonico virtuale Lyca Mobile ha pensato bene di proporre una nuova offerta di rete mobile per l’arrivo dell’evento del Black Friday. L’operatore, in particolare, ha reso disponibile l’ offerta nota con il nome di Lyca 5G 30 GB 3M Plan. Quest’ultima sarà disponibile all’attivazione soltanto online sul sito ufficiale dell’operatore a partire dalla giornata dell’11 novembre 2025. Secondo quanto riportato, l’offerta in questione rimarrà a disposizione degli utenti per un lungo periodo di tempo.
Lyca Mobile, per il Black Friday 2025 arriva una nuova super offerta low cost
Per il noto evento del Black Friday 2025, l’operatore telefonico virtuale Lyca Mobile ha reso disponibile la super offerta Lyca 5G 30 GB 3M Plan. Come già accennato in apertura, questa offerta sarà disponibile all’attivazione online a partire dall’11 novembre 2025. Secondo quanto riportato, l’offerta in questione rimarrà a disposizione degli utenti fino alla giornata del prossimo 6 gennaio 2025.
Si tratta quindi di un lungo periodo, che andrà così coprire non solo l’evento del Black Friday, ma anche il periodo natalizio. In questo modo, gli utenti potranno passare all’operatore virtuale Lyca Mobile attivando un’offerta davvero imperdibile. Con Lyca 5G 30 GB 3M Plan gli utenti potranno utilizzare ogni mese un bundle comprendente fino a 30 GB di traffico dati. Questi saranno validi per navigare con una connettività massima pari al 5G ad una velocità massima pari a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload.
Gli utenti avranno a disposizione anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed sms illimitati da inviare verso tutti i numeri. Come suggerisce anche il nome, gli utenti dovranno sostenere un costo anticipato di tre mesi pari a 15 euro. Dopo di che, gli utenti dovranno pagare un costo per il rinnovo pari a soli 5 euro al mese.
Anche questa volta si tratta di un’opportunità favolosa per tutti i nuovi clienti dell’operatore telefonico virtuale Lyca Mobile.