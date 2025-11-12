Hyundai Tucson Dark Line 2026: il SUV si veste di nero

La Hyundai Tucson Dark Line 2026 è la nuova protagonista del momento, pensata per chi vuole distinguersi con uno stile raffinato e sportivo. Con questo modello, il marchio punta a rafforzare il posizionamento di Tucson come uno dei SUV più completi e apprezzati nel mercato europeo.

L’identità della TucsonDark-Line è immediatamente riconoscibile grazie ai dettagli estetici dedicati che ne sottolineano l’anima sportiva. I cerchi in lega Glossy Grey da 17”, la griglia anteriore cromata nera con logo Hyundai scuro, il tetto nero a contrasto e gli specchietti laterali in tinta nera rendono la linea più decisa e moderna. Non mancano vetri posteriori oscurati e badge Dark Line specifici, che completano un look inedito per il SUV. Gli interni proseguono sullo stesso stile. L’abitacolo è dominato dal colore nero, con finiture eleganti e tappetini dedicati. L’ambiente hi-tech è garantito da una strumentazione digitale da 12,3” e un sistema di intrattenimento di pari dimensioni, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

Hyundai Tucson Dark Line 2026: motori e prezzo per il mercato italiano

Il comfort di bordo è elevato. Ciò grazie a dotazioni come il climatizzatore automatico bi-zona, i sedili regolabili elettricamente con supporto lombare, la Smart Key con pulsante StartButton e i sensori di parcheggio anteriori e posteriori con retrocamera. Sul fronte della sicurezza, Hyundai include il pacchetto SmartSense. Quest’ultimo offre tecnologie di assistenza alla guida tra le più avanzate del settore.

La nuova Tucson Dark Line 2026 viene proposta con due diverse motorizzazioni. La prima è il collaudato 1.6 T-GDi benzina da 150CV, disponibile con cambio manuale a 6 rapporti o automatico a doppia frizione a 7 marce e trazione anteriore. Per chi invece cerca più efficienza e prestazioni, c’è il 1.6 HEV full hybrid da 239CV, abbinato al cambio automatico e sempre con trazione anteriore. Entrambe le soluzioni puntano su un equilibrio tra piacere di guida, consumi contenuti e bassi costi di gestione.

La Tucson Dark Line 2026 si distingue anche per il suo posizionamento economico. L’auto è infatti disponibile a partire da 34.900€, un prezzo che la rende una delle proposte più interessanti del momento.