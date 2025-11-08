Android Auto si prepara a implementare nuovi widget

Android Auto sta per andare incontro ad un periodo di profondo rinnovamento nei prossimi mesi. Google è finalmente pronta ad aggiungere funzioni davvero utili per migliorare l’esperienza di guida e di intrattenimento alla guida. Oggi approfondiamo quelle che sono le due novità più attese, che riguardano i widget personalizzabili nella schermata principale ed un nuovo sistema di schede multimediali.

L’azienda di Mountain View sta attualmente testando la possibilità di implementare in Android Auto widget direttamente dal telefono alla dashboard dell’auto. L’obiettivo è quello di dividere lo schermo in due, dove circa il 35-40% sarà dedicato al widget scelto, mentre il resto manterrà la visualizzazione classica.

Oggi Android Auto consente di utilizzare un solo widget alla volta, ma parliamo solo della prima versione di quest’ultimo. Siamo quasi certi del fatto che con futuri aggiornamenti verranno aggiunte maggiori opzioni di personalizzazione e compatibilità.

È il momento di vedere quali widget verranno aggiunti presto su Android Auto. Tra quelli già compatibili troviamo Pixel Weather, che mostra le condizioni meteo in tempo reale, e Cronometro dell’app Orologio, entrambi pienamente funzionali. Altri, come Spotify o Google Calendar, sono ancora in fase di ottimizzazione e presentano alcune limitazioni.

Su Androrid Auto arrivano novità anche per la musica

Le novità non finiscono qui, è in arrivo anche la gestione migliorata delle schede musicali direttamente sul cruscotto digitale. Prima di questo cambiamento, Android Auto mostrava soltanto una media card alla volta, ad esempio: se si passava da YouTube Music a Spotify, la prima veniva chiusa definitivamente e per tornare indietro era necessario riaprire manualmente l’app ogni volta.

Un dettaglio che ha sempre infastidito molti, con questo nuovo aggiornamento invece, Google introduce finalmente un sistema di schede multiple, che permetterà all’utente di scorrere con un semplice swipe tra le varie app audio utilizzate di recente. In questo modo, chi alterna musica e vari altri media, non dovrà più interrompere la propria guida per ritornare ogni volta alle app che aveva chiuso prima.

Android Auto sta migliorando molto in questi ultimi anni, siamo convinti che questi nuovi aggiornamenti incentiveranno sempre più persone ad usarlo. Un plauso va a Google, che grazie a questo progetto è diventato il leader mondiale del settore in questione, decretando l’ennesima scommessa vinta dal team americano.