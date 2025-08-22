Hyundai: l’identità e il logo del marchio attraverso gli anni

Hyundai è un marchio noto in tutto il mondo. Con una storia che unisce radici solide e costante innovazione. Il nome stesso, che in coreano significa “modernità”, rivela fin dagli esordi la vocazione del marchio di orientarsi verso il futuro. Tale aspirazione trova piena espressione nella filosofia “Progress for Humanity”, con cui Hyundai sviluppa le sue soluzioni di mobilità. Un ideale che viene portato avanti anche dal logo del marchio. Quest’ultimo non rappresenta solo un elemento grafico, ma la sintesi di un intero percorso. Le fondamenta di tale identità affondano nel 1974, quando l’azienda, ormai indipendente come costruttore automobilistico, presentò la Pony. Ovvero il primo modello ideato per il mercato internazionale. Frutto della collaborazione con il designer Giorgetto Giugiaro. All’epoca, il simbolo del brand era un monogramma “HD” stilizzato, segno distintivo di un marchio giovane, ma ambizioso.

Hyundai e la sua identità nel tempo

Un punto di svolta arrivò nei primi anni Novanta. Con l’introduzione del logo che ancora oggi rappresenta l’azienda. La nuova grafica, semplice e dinamica, è caratterizzata da una “H” inclinata racchiusa in un’ellisse. La lettera, stilizzata, evoca due persone nell’atto di stringersi la mano, simbolo di fiducia e di relazione diretta tra azienda e cliente. L’ellisse, invece, allude alla prospettiva globale del brand, al suo desiderio di abbracciare orizzonti sempre più ampi.

Con l’evoluzione del design automobilistico, anche il logo ha seguito un percorso di affinamento. Nel 1999 ha acquisito una finitura cromata, capace di donargli un aspetto più ricercato e coerente con lo stile internazionale. Dal 2003, è stata affiancata la scritta “Hyundai” in un carattere lineare e pulito. Un dettaglio che rafforza la riconoscibilità del marchio. Oggi, la sua versione bidimensionale e minimalista rispecchia un’era dove chiarezza e semplicità sono essenziali.

Ma l’identità visiva di Hyundai non si limita al logo tradizionale: si è trasformata insieme all’arrivo della mobilità elettrica. Con la gamma IONIQ, per esempio, il volante non ospita più il classico emblema, ma quattro pixel LED che compongono una “H” in codice Morse.