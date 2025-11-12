Galaxy S26: le vendite potrebbero superare il modello precedente

A diversi mesi dal lancio ufficiale, previsto per marzo 2026, la serie Samsung Galaxy S26 è già al centro dell’attenzione mondiale. Le stime della compagnia sudcoreana parlano di risultati più ambiziosi rispetto a quelli ottenuti con il Galaxy S25. Secondo un recente rapporto pubblicato da Maeil Kyungjae, Samsung prevede di piazzare circa 24 milioni di unità nei primi sei mesi dal debutto, con un incremento del 5% rispetto alle vendite dell’attuale generazione. Che è ferma a circa 22,7 milioni di dispositivi. L’obiettivo complessivo per l’intero anno sarebbe ancora più alto. 35 milioni di unità vendute in tutto il mondo.
Dietro queste cifre si nasconde la fiducia dell’azienda nella nuova linea, che comprenderà tre modelli principali. Galaxy S26, S26 Plus e S26 Ultra. Tuttavia, non mancano i dubbi legati al prezzo. L’aumento dei costi dei componenti, soprattutto per processore e DRAM, avrebbe inciso per circa il 16%. Spingendo Samsung a valutare un ritocco verso l’alto del listino. Una decisione che potrebbe influire sulla competitività del prodotto, nonostante le aspettative di successo rimangano elevate.
Samsung Galaxy S26, tecnologie e chip di ultima generazione
La gamma Galaxy S26 dovrebbe segnare un importante passo avanti. Soprattutto dal punto di vista tecnico. Il cuore dei dispositivi sarà il nuovo chip Exynos 2600. Realizzato con processo produttivo a 2 nanometri. Alcuni mercati, però, riceveranno una variante con il Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Destinata a offrire prestazioni ancora più elevate. Questa scelta rafforza la strategia di Samsung, che continua a differenziare le proprie versioni a seconda delle aree geografiche.
L’attesa per il Galaxy Unpacked del 25 febbraio 2026 è già alta. In quell’occasione, l’azienda dovrebbe svelare tutti i dettagli ufficiali sulla nuova serie, dalla scheda tecnica ai prezzi. Al momento si tratta ancora di proiezioni e indiscrezioni. Ma l’entusiasmo del pubblico e la fiducia degli analisti fanno pensare a un debutto di grande impatto. Samsung, con la linea S26, punta a confermare la propria leadership nel mercato degli smartphone premium. Pur consapevole delle sfide legate ai costi in crescita e alla concorrenza sempre più agguerrita.