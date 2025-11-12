Aurzen Eazze D1G, proiettore in FullHD nativo con Google TV e tanta qualità – Recensione

Aurzen, azienda specializzata nella produzione di proiettori smart di ultima generazione e qualitativamente elevati, ci ha recentemente inviato in prova il suo Aurzen Eazze D1G, un prodotto di fascia media che nasconde al proprio interno specifiche tecniche e prestazioni di alto livello, come ad esempio la proiezione in 4K e soprattutto il sistema operativo Google TV. Vediamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Contenuto della confezione

La confezione di questo prodotto è abbastanza standard, sulla scatola possiamo trovare la grafica che ci permette di conoscere sin da subito il design del dispositivo, con tutti i dettagli tecnici, utilissimi per capirne le specificità e le prestazioni che è in grado di garantire/riservare durante il suo utilizzo. All’interno possiamo trovare davvero tutto il necessario per garantire il suo funzionamento, tra cui, oltre al proiettore in sé, anche il telecomando (non incluse le pile) per il controllo da remoto e il cavo di alimentazione. La lunghezza del cavo in sé non è elevatissima, tuttavia la possiamo ritenere perfettamente in linea con gli standard del settore, e perfetta per riuscire a godere delle prestazioni del prodotto praticamente ovunque.

Design e Estetica

Nell’avvicinarsi a questo dispositivo, molti potrebbero pensare di scontrarsi con un’estetica poco curata, nulla di più sbagliato. Sin dal momento in cui l’Aurzen Eazze D1G viene estratto dalla scatola, offre una piacevole sensazione di premium, con materiali plastici di qualità, resistenti e duraturi nel corso del tempo. La maggior parte della superficie prevede un rivestimento opaco (perfettamento per non trattenere polvere e impronte), mentre l’anteriore è stato impreziosito da una copertura trasparente che ne incrementa di molto l’eleganza, con il richiamo alla linea Eazze direttamente sul lato (nonché un bordo cromato attorno all’ottica).

Il sistema di controllo si affida interamente alla parte superiore, oltre ovviamente al telecomando per l’utilizzo da remoto, con pulsanti soft-touch che permettono di accedere/spegnere il dispositivo, spostarsi tra i menù e regolare tutte le impostazioni necessarie. Non avere un vero e proprio pulsante fisico è prassi molto comune nei proiettori smart home, chiaramente la pressione è più difficoltosa, ma resta comunque un aspetto trascurabile, dato che molto probabilmente verrà sempre utilizzato il telecomando incluso. Questi presenta un design abbastanza classico, senza spunti particolari che gli permettono di distinguersi dalla massa, con tutti i tasti per la regolazione e l’uso quotidiano, a cui si aggiungono quattro pulsanti dedicati e diretti per l’apertura dei principali servizi di streaming.

Hardware e Specifiche tecniche

Aurzen Eazze D1G ha dimensioni non troppo diverse dalle attese, raggiungendo 231,5 x 175 x 82 millimetri, è un proiettore con un peso di 2kg, che può facilmente essere trasportato (in quanto non troppo ingombrante), ma che deve essere utilizzato collegato ad una presa a muro, data l’assenza di una batteria interna. Il posizionamento sulla superficie è facilitato dalla presenza di comodi piedini antiscivolo inferiori, capaci di migliorare di molto il grip e l’attrito con i piani di lavoro con i quali si confronterà.

La sorgente luminosa LED si appoggia alla tecnologia LCD per una proiezione nativa in FullHD (1920 x 1080 pixel, con upscaling in 4K) e una luminosità massima di 200 ANSI Lumens. I dettagli e la nitidezza sono più che sufficienti, perfettamente allineati con la fascia di prezzo di posizionamento, i colori sono ben riprodotti e abbastanza fedeli (anche se la copertura della gamma cromatica non ampissima). Il regolamento di messa a fuoco e correzione keystone sono automatici (ma possono eventualmente anche essere settati manualmente), grazie alla presenza di un sensore apposito posto nella parte anteriore del proiettore. La luminosità di riferimento è più che sufficiente per utilizzo in ambienti anche in penombra, meno all’aperto, situazione nella quale potreste avere qualche difficoltà.

A rendere l’esperienza ancora più piacevole ci pensano i due altoparlanti, con supporto a Dolby Audio, integrati direttamente sulla scocca del proiettore. Sono entrambi da 8W, offrono un volume massimo elevato, adatto anche ad ambienti particolarmente grandi, e dettagli più che sufficienti con bassi abbastanza profondi. Chiaramente non potranno mai sostituire un impianto audio dedicato, tuttavia possono rappresenta una valida alternativa per l’utilizzo in mobilità. Durante le normali sessioni di utilizzo il proiettore non è troppo rumoroso, rientra in 40dB, né va a surriscaldare in maniera eccessiva l’area circostante.

Sistema operativo e Connessioni

Il sistema operativo installato in Aurzen Eazze D1G è Google TV, una soluzione che apprezziamo moltissimo, proprio per la sua facilità di utilizzo, versatilità e affidabilità. Le interfacce sono semplici, conosciute praticamente da tutti, ben organizzate e comprensibili; come è lecito attendersi è preinstallato il Google Play Store, dal quale scaricare tutte le principali applicazioni di streaming, tra cui YouTube, Netflix, Apple TV, Disney+, Amazon Prime Video e tnate altre ancora. La traduzione in italiano non presenta difetti, integrando soluzioni come il Google Chromecast (utile per trasmettere contenuti da mobile) che facilitano la vita di tutti gli utenti.

Un altro aspetto da tenere assolutamente in considerazione, nel momento in cui si decide di acquistare un proiettore, è il quantitativo di connettori presenti nella parte posteriore. Al netto del supporto al WiFi (dual band) e al bluetooth 5.1 (quest’ultimo per trasformare il prodotto in uno speaker bluetooth trasmettendo la musica da altri device), sono presenti: una porta HDMI, due porte USB, una AV e un jack audio da 3,5mm (ma solo out). Una dotazione nel complesso più che in linea con le nostre aspettative e attese, considerando che racchiude a conti fatti tutto il necessario per godere di una versatilità che difficilmente troviamo altrove.

Conclusioni e Prezzo

In conclusione Aurzen Eazze D1G è un proiettore perfettamente a fuoco sia in termini di design che di prestazioni che è in grado di offrire. Un prodotto completo e versatile, sul quale l’utente dovrebbe puntare nel momento in cui è alla ricerca di una soluzione dal design elegante (e realizzata con materiali duraturi), capace di raggiungere risoluzioni di proiezione elevate con una buonissima resa audio e soprattutto il sistema operativo Google TV. Fiore all’occhiello di un prodotto reso ancora più appetibile e versatile, data la sua estrema affidabilità e semplicità di utilizzo.

Il suo prezzo di vendita di listino è di 259,99 euro, può essere acquistato su Amazon a questo link. Una spesa che, a conti fatti, riteniamo più che bilanciata, anzi economica in confronto alla resa e a quanto il mercato è oggi in grado di offrire.