Laifen P3 Pro, innovativo rasoio elettrico a 3 lame – Recensione

Laifen, azienda leader nel settore lifestyle-tech con specializzazione nei dispositivi per la cura personale, ha presentato a IFA 2025 di Berlino Laifen P3 Pro, un rasoio elettrico dal design minimalista e funzionale, con corpo in alluminio lavorato CNC e un prezzo di vendita davvero aggressivo, in confronto alla qualità generale del prodotto. Scopriamolo assieme con la nostra recensione completa.

Cosa c’è nella confezione

Sin dalla confezione è facile notare la grande attenzione al dettaglio e alle piccole cose, che Laifen ha voluto porre in questo dispositivo. L’apertura facilitata, che ricorda i prodotti Apple, materiali di qualità e una buona dotazione, sono il denominatore comune di tutti i dispositivi dell’azienda, di cui vi abbiamo anche già parlato in passato. All’interno della scatola di Laifen P3 Pro possiamo trovare, oltre al rasoio elettrico, anche una custodia protettiva (utilissima per facilitarne il trasporto), il manuale e il cavo di ricarica USB-C. Manca, come sempre più spesso accade praticamente in tutti i prodotti di tecnologia di ultima generazione, il caricabatterie; un malus che non deve però farvi storcere il naso, per la versatilità che comunque il cavo USB-C to USB-A è in grado di offrire (di conseguenza è compatibile anche ad esempio con il caricabatteria del vostro smartphone o simili).

Design e Estetica

Pensato per chi desidera una rasatura potente, che possa coprire estese aree del proprio viso, ma allo stesso tempo garantisca rapidità e uniformità nell’operazione, Laifen P3 Pro offre un design compatto e robusto, con un corpo realizzato interamente in metallo con lavorazione CNC, per una resistenza incrediible nel corso del tempo. A differenza dei normali rasoi elettrici, in questo caso non troviamo un manico vero e proprio, infatti il corpo è compattissimo, sta tranquillamente nel palmo di una mano, ma ciò non va ad inficiarne l’ergonomia, il touch&feel e ovviamente l’autonomia (perché il prodotto funziona senza essere collegato ad una presa di corrente).

Le sue dimensioni, come vi abbiamo anticipato, sono estremamente compatte, raggiungendo per la precisione 70,45 x 57,22 x 34,80 millimetri, e un peso di 179 grammi (comprensivo di unità principale + testina di taglio). E’ un prodotto che idealmente può essere utilizzato anche su superfici bagnate o sotto la doccia, grazie alla sua certificazione IPX7. Sulla superficie non troviamo un sistema di controllo troppo complesso, se non per la presenza di un singolo pulsante fisico (per accensione/spegnimento) e lo sportellino che nasconde la porta USB-C, da utilizzare per il collegamento alla presa di corrente e la ricarica.

Il design è chiaramente iconico, la colorazione argento gli conferisce eleganza e attrattività, impreziosita a sua volta da un inserto nero nella parte anteriore, con un piccolo sportellino trasparente alle spalle del quale possiamo vedere direttamente “lavorare” il motore interno. Un dettaglio non da poco che cattura la vista e rende il dispositivo ancora più diverso e iconico dagli altri che troviamo in commercio. I materiali utilizzati per la sua realizzazione sono resistenti e affidabili, un forte segnale di durabbilità sul lungo periodo.

Hardware e Specifiche tecniche

Laifen P3 Pro è un rasoio elettrico a 3 lame (sono due profonde con l’aggiunta di un rifinitore flessibile dotato di texture laser), disposte parallelamente le une alle altre, con lamina ultra-sottile (soli 0,055mm, ipoallergenica e basso contenuto di nichel) che riesce ad aderire perfettamente alla vostra pelle, raggiungendo un grado di rasatura elevato, sempre mantenendo una certa delicatezza sull’individuo. Al suo interno è presente un doppio motore lineare da 12.000 tagli al minuto ciascuno (per un totale quindi di 24.000 tagli al minuto), che apre le porte a una versatilità di utilizzo più unica che rara, e un angolo di rasatura massimo di 146 gradi.

In un prodotto di questo tipo è davvero fondamentale l’autonomia, la batteria deve essere della durata più che sufficiente per soddisfare l’utilizzo in mobilità, senza vivere con l’ansia da ricarica o ritrovarsi a dover attendere lunghi momenti prima di poterlo utilizzare di nuovo. L’azienda ha giustamente pensato alle nostre esigenze, e difatti il Laifen P3 Pro offre una autonomia di 100 minuti di utilizzo continuativo, con supporto alla ricarica rapida: basteranno 3 minuti di collegamento alla presa di corrente per avere 7 minuti di utilizzo. L’operazione è resa ancora più semplice da un metodo di ricarica davvero diffuso, ovvero con la porta USB-C, offrendo così una maggiore versatilità sulla scelta di cavo e caricatore da utilizzare per la ricarica (in confronto ad altri rasoi elettrici che dispongono di connettori proprietari, spesso difficili da reperire).

Conclusioni e Prezzo

In conclusione Laifen P3 Pro può essere davvero una soluzione alternativa a tutti i rasoi elettrici “classici” e canonici che oggi possiamo trovare sul mercato. I punti di forza di un prodotto di questo tipo sono molteplici: si parte chiaramente da un design iconico, condito con materiali di qualità e una buona versatilità di utilizzo, proprio perché è davvero molto compatto (facile da trasportare) e permette di radersi anche semplicemente stando sotto la doccia (oltre che eventualmente con l’ausilio di schiuma da barba). La semplicità di utilizzo non deve nemmeno essere trascurata, è un dispositivo plug&play, basta estrarlo dalla custodia, premere l’unico pulsante e iniziare a radersi.

La qualità della rasatura è elevata, le tre lame non vanno in nessun modo a irritare la pelle, rendendo l’operazione fluida e senza intoppi particolari. Se avete la pelle delicata è il prodotto che fa per voi, gli arrossamenti sono minimi e la rasatura profonda anche con un numero minimo di passate. L’ultimo plus riguarda sicuramente la durata della batteria, circa 100 minuti di utilizzo (con supporto alla ricarica rapida), sono un aspetto che non deve essere assolutamente trascurato.

Laifen P3 Pro è in vendita a un prezzo di listino di 199,99 euro, una cifra non propriamente economica, ma più che bilanciata considerando tutti gli aspetti positivi di cui vi abbiamo parlato nel corso della nostra recensione. Se interessati, potete acquistarlo direttamente su Amazon.