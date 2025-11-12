Amazon Luna: videogiochi e funzioni esclusive tra le novità di novembre

Amazon rinnova la sua piattaforma di cloud gaming Luna con il primo grande aggiornamento dei contenuti disponibili, portando nuovi giochi gratuiti per tutti gli abbonati al servizio Prime. L’obiettivo è quello di rendere l’esperienza di gioco ancora più immediata e accessibile, eliminando la necessità di una console dedicata e offrendo un catalogo in continua espansione.

Con Luna, gli utenti possono accedere a una libreria che supera già i 50 titoli, disponibili in rotazione su diversi dispositivi: da Fire TV a PC, smartphone e tablet. I giochi possono essere avviati istantaneamente dal cloud, senza download o installazioni. Oltre ai titoli in streaming, Amazon offre ogni mese giochi per PC da riscattare gratuitamente, così da arricchire ulteriormente la collezione digitale degli iscritti Prime.

Per novembre, la selezione di giochi è particolarmente ricca. Tra i titoli di punta spiccano Rise of the Tomb Raider, con la giovane Lara Croft impegnata nella sua prima grande spedizione in Siberia, e World War Z, lo sparatutto con orde di zombie ispirato al celebre film. Non mancano esperienze più rilassanti come Two Point Hospital, gestionale ironico ambientato nel mondo della sanità, e Bus Simulator 21: Next Stop, dedicato a chi ama la pianificazione urbana e i giochi realistici.

Amazon Luna si arricchisce con nuovi titoli e funzioni esclusive

Accanto ai titoli sul cloud, gli utenti Prime possono scaricare gratuitamente diversi giochi per PC, tra cui New Tales from the Borderlands, Gas Station Simulator e i classici Dungeons & Dragons: Dark Sun Series. Nel corso del mese si aggiungeranno anche Fallout 76, PlateUp!, Dream Tactics e l’avventura natalizia Big Adventure: Trip to Europe 6.

Una delle novità più interessanti di questo aggiornamento è l’introduzione di GameNight, una modalità pensata per il gioco condiviso in famiglia o tra amici. Gli smartphone diventano controller wireless, e si può partecipare a sessioni collettive con titoli come Cluedo, Taboo, Angry Birds Flock Party o l’esclusivo Courtroom Chaos: Starring Snoop Dogg. Tutto è incluso nell’abbonamento Prime, senza costi aggiuntivi.

Disponibile in Europa, Nord America e parte dell’Asia, Amazon Luna continua ad ampliare la propria offerta e a consolidarsi come una delle piattaforme più accessibili per chi vuole provare il cloud gaming. Con il nuovo aggiornamento di novembre, l’esperienza diventa più ricca, sociale e flessibile — un passo avanti importante verso il futuro dei videogiochi firmato Amazon.