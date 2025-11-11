Un nuovo scandalo per il mondo dell’Intelligenza Artificiale: xAI, l’azienda fondata da Elon Musk, è finita al centro di diverse polemiche per l’utilizzo dei dati biometrici delle proprie dipendenti nella creazione di Ani. Si tratta di un nuovo chatbot dall’aspetto e comportamento “sexy”. Secondo le segnalazioni, informazioni sensibili come foto, registrazioni vocali e dati facciali sarebbero state impiegate senza consenso esplicito, sollevando seri dubbi etici e legali.

Il chatbot, lanciato pubblicamente con una strategia di marketing mirata per lo più a un pubblico adulto, ha immediatamente attirato l’attenzione dei media e dei regolatori. Oltre che degli utenti piuttosto interdetti. Esperti della privacy denunciano un potenziale abuso dei dati personali, sottolineando che l’uso di immagini e caratteristiche biometriche di persone reali per addestrare un’intelligenza artificiale commerciale senza autorizzazione costituisce una violazione grave della privacy.

Ani, il nuovo chatbot “sexy” di xAI che solleva parecchi dubbi sull’eticità di quest’uso controverso dell’Intelligenza Artificiale

xAI ha rilasciato un comunicato in cui sostiene che i dati sono stati resi anonimi e utilizzati in modo sicuro, ma le critiche non si placano. Organizzazioni per i diritti digitali e la protezione dei lavoratori hanno chiesto indagini approfondite e trasparenza sulle pratiche interne dell’azienda. La vicenda solleva interrogativi più ampi sul confine tra innovazione AI e tutela dei diritti individuali. Mette in luce la necessità urgente di regolamentazioni più stringenti per l’uso di dati biometrici nel settore tecnologico.

L’episodio di xAI evidenzia quanto sia fragile il confine tra tecnologia e privacy, e dimostra come l’innovazione senza regole chiare possa sfociare in scandali etici. Per le aziende che operano con AI generativa, il caso Ani rappresenta un monito, un presagire di vicende simili che potrebbero verificarsi. La fiducia degli utenti e dei dipendenti è un patrimonio da proteggere. Altrimenti il rischio e la reputazione, oltre che ovviamente l’aspetto legale, possono subirne le conseguenze in modo immediato e devastante.