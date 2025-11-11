Sharp AQUOS sense10 debutta in Giappone

Sharp torna a scommettere sul formato compatto con il suo nuovo AQUOS sense10, ufficialmente presentato in Giappone e in arrivo nei negozi dal 13 novembre. Lo smartphone, pur appartenendo alla fascia media, porta con sé una serie di caratteristiche che lo rendono un prodotto fuori dal coro. In un mercato dominato da dispositivi sempre più grandi, Sharp propone un modello con display da 6,1 pollici e un peso contenuto in 166 grammi, ideale per chi cerca maneggevolezza e prestazioni solide.

Il pannello è un Pro IGZO OLED con risoluzione Full HD+ (2340×1080 pixel) e refresh rate variabile da 1 a 120 Hz, con picchi fino a 240 Hz per le animazioni più fluide. La luminosità massima di 1.500 nit garantisce una visibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole. Sotto la scocca troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, abbinato a 6 o 8 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria interna, espandibile tramite scheda microSD.

Sharp promette un’autonomia fino a due giorni pieni grazie alla batteria da 5.000 mAh, mentre il software è già aggiornato ad Android 16, un dettaglio non scontato per un modello di fascia media. Lo smartphone offre inoltre una buona dotazione in termini di resistenza: è certificato IPX5, IPX8 e IP6X, oltre a soddisfare lo standard militare MIL-STD-810G, che assicura una maggiore robustezza contro urti e condizioni estreme.

Con Sharp AQUOS sense10 fotocamere doppie e intelligenza artificiale

Sul retro trovano posto due fotocamere da 50 megapixel, una principale con stabilizzazione ottica e una ultra grandangolare pensata per paesaggi e foto di gruppo. La fotocamera frontale, da 32 megapixel, è ideale per selfie e videochiamate in alta definizione. Sharp ha puntato anche sull’intelligenza artificiale, integrando funzioni inedite come la rimozione automatica delle ombre nelle foto di cibo e testo, oltre alla Showcase Mode, utile per ridurre i riflessi durante gli scatti attraverso vetri o acquari. Otto filtri fotografici completano l’esperienza, con stili che spaziano da “Cinema Film” a “Showa Retro”.

A livello multimediale, non mancano il doppio speaker stereo, il riconoscimento facciale, il sensore di impronte digitali e la connettività più aggiornata: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e NFC. Il modello sarà disponibile in sei colorazioni — Denim Navy, Khaki Green, Pale Pink, Pale Mint, Full Black e Light Silver — e in due versioni: 6/128 GB a 62.700 yen (circa 354 euro) e 8/256 GB a 69.300 yen (circa 391 euro). Dopo il debutto giapponese, Sharp prevede il lancio anche in Taiwan, Singapore e Indonesia.