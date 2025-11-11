Ad
Nanoparticelle MIT, svolta nella lotta contro i tumori ovarici

Le nanoparticelle sono la nuova frontiera contro il tumore ovarico. In che modo il MIT sta trasformando la lotta contro il cancro.

scritto da Rosalba Varegliano
Una ricerca del Massachusetts Institute of Technology (MIT) fa emergere dei risultati sorprendenti nella lotta contro il tumore ovarico, uno dei più difficili da trattare. I ricercatori hanno sviluppato nanoparticelle capaci di stimolare il sistema immunitario contro le cellule tumorali, mostrando nei primi test un’efficacia superiore all’80% nella regressione dei tumori – al momento per lo più negli animali.

Il tumore ovarico è particolarmente insidioso perché riesce a indebolire la risposta immunitaria locale, rendendo inefficaci molte terapie tradizionali. Le nanoparticelle progettate dal MIT contengono citochine che vengono rilasciate direttamente nell’ambiente tumorale, attivando i linfociti T a riconoscere e attaccare le cellule malate. Questa strategia permette di aggirare i meccanismi di difesa del tumore, stimolando una risposta immunitaria mirata e potente.

Nei test sugli animali, l’uso delle nanoparticelle da solo ha portato a risultati positivi in una buona parte dei casi. Ed è stato quando sono state combinate con inibitori dei checkpoint che si è raggiunta la massima efficacia, eliminando quasi completamente i tumori e creando una memoria immunitaria che ha protetto gli animali da eventuali recidive.

Nanoparticelle contro i tumori ovarici, progressi nella ricerca in uno studio del MIT

Oltre all’efficacia, queste nanoparticelle rappresentano un passo avanti nella sicurezza delle terapie: il targeting diretto riduce gli effetti collaterali sistemici, un problema che aveva limitato l’uso di citochine in trattamenti precedenti. Inoltre, il metodo ha funzionato anche su modelli resistenti a chemioterapia o immunoterapia tradizionale, suggerendo potenzialità molto ampie per i futuri trattamenti.

Il prossimo obiettivo dei ricercatori sarà tradurre questa tecnologia avanzata in sperimentazione clinica vera e propria, affrontando sfide come il dosaggio, la sicurezza del metodo per gli esseri umani e la produzione su larga scala. Nonostante ci sia ancora molta strada da fare, i risultati ottenuti segnano una vera svolta, a suo modo comunque fondamentale. Le nanoparticelle potrebbero rappresentare una nuova frontiera nella lotta ai tumori ovarici. Combinano precisione, potenza e sicurezza in un approccio innovativo e promettente per la medicina del futuro.

