Google Maps si evolve con Gemini: nasce il copilota intelligente che parla, guida e consiglia

Google Maps

Dopo mesi di anticipazioni, Google Maps cambia volto: con l’arrivo di Gemini, l’assistente AI di Mountain View, l’app diventa molto più di un semplice navigatore. Si trasforma in un vero e proprio copilota intelligente, capace di conversare con l’utente, gestire attività quotidiane e fornire informazioni in tempo reale senza mai togliere le mani dal volante.

Una novità che segna il passo successivo nella visione di Google: portare la sua intelligenza artificiale direttamente nelle esperienze d’uso più quotidiane, e la navigazione è, a tutti gli effetti, una di queste.

Un copilota vocale “umano” e multitasking

La nuova esperienza “hands-free” di Google Maps permette di parlare con Gemini come con un passeggero esperto. L’AI è in grado di comprendere domande complesse, contestualizzarle e rispondere con tono naturale, persino gestendo più richieste in sequenza.

Un esempio? Si può chiedere: “Trovami un ristorante economico con opzioni vegane lungo il percorso, entro tre chilometri”, e subito dopo aggiungere: “Com’è il parcheggio lì vicino?”.

Una volta scelto il locale, è possibile persino dire: “Aggiungi un promemoria per domani alle 17 per l’allenamento di calcio”, e Gemini provvederà automaticamente a sincronizzare l’evento su Google Calendar. Tutte queste interazioni avvengono tramite comandi vocali, sfruttando anche l’integrazione con Gmail, Keep e altre app di sistema. L’obiettivo è chiaro: ridurre le distrazioni durante la guida, rendendo il viaggio più fluido e sicuro.

Indicazioni basate su punti di riferimento reali

Una delle innovazioni più apprezzate dagli utenti riguarda la navigazione “umana”, ovvero basata su luoghi reali anziché distanze astratte. Invece di “svolta a destra tra 500 metri”, ora l’assistente dirà: “Svolta dopo il ristorante Thai Siam”, mostrando anche l’immagine dell’edificio grazie all’integrazione con Street View.

Gemini analizza milioni di fotografie e i dati di oltre 250 milioni di punti di interesse, incrociandoli in tempo reale per generare indicazioni più naturali e meno ambigue.

La funzione è in fase di distribuzione negli Stati Uniti e arriverà presto anche su Android Auto e Android Auto Wireless.

Segnalazioni e notifiche proattive

L’intelligenza di Gemini non si limita a guidare: ascolta, reagisce e collabora. Gli utenti possono segnalare incidenti o ostacoli semplicemente dicendo “C’è un incidente” o “Vedo un allagamento”, e il sistema aggiornerà immediatamente i dati del traffico per tutti gli altri automobilisti.

Inoltre, le notifiche proattive avviseranno in anticipo di rallentamenti, deviazioni o chiusure stradali, anche quando la navigazione non è attiva. È un approccio predittivo, che trasforma Maps in uno strumento di assistenza costante, non solo durante il tragitto.

Lens con Gemini: la realtà aumentata incontra la conoscenza

Una volta arrivati a destinazione, entra in gioco Lens con Gemini, la funzione che unisce la fotocamera alla potenza dell’intelligenza artificiale.

Basta inquadrare un locale o un monumento per chiedere all’assistente che cosa sia, perché sia famoso o quali recensioni abbia.

Gemini risponderà come una guida turistica in tempo reale, fornendo dettagli curiosi, piatti più apprezzati, orari di punta e perfino consigli sui posti migliori in cui parcheggiare.

Il tutto, semplicemente parlando con Maps.