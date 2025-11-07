Galaxy S26 Ultra, Samsung cambierà la fotocamera: ecco come

Galaxy S26 Ultra è ancor lontano ma non più di tanto. Solo tre mesi separano gli utenti dalla nuova gamma di Samsung che sarebbe pronta a qualche cambiamento, anche in merito alle fotocamere. Stando a quanto riportato, il flagship del nuovo corso non cambierà troppo sotto questo punto di vista. Ci saranno infatti interventi mirati sulla qualità delle lenti così come sulle prestazioni in situazioni di scarsa illuminazione.

La fotocamera principale tratterrà l’affidabilissimo sensore ISOCELL HP2 da 200 MP, che si affiancherà ad un ultrawide JN3 da 50 MP, e ad un teleobiettivo periscopico IMX854 da 50 MP con zoom ottico 5x. La fotocamera frontale si affiderà invece al sensore IMX874 da 12 MP. L’unico vero cambiamento riguarderà il teleobiettivo 3x, che passerà da un sensore da 10 MP a uno Samsung S5K3LD da 12 MP. Questa nuova unità offrirà un’apertura f/2.4 e circa il 20% di pixel in più, con l’obiettivo di migliorare il dettaglio e la resa cromatica delle foto a media distanza.

Lenti più luminose e un nuovo formato video

Secondo le voci più recenti, Samsung avrebbe deciso di ampliare l’apertura delle lenti principali, rendendole più luminose rispetto a quelle del Galaxy S25 Ultra. Questo comporterà un leggero aumento dello spessore del modulo fotografico, ma garantirà scatti più puliti e naturali, soprattutto in notturna. Il leaker Ice Universe ha definito questa scelta come il passo avanti più significativo dai tempi del Galaxy S20, segno che il colosso sudcoreano punta a perfezionare la qualità più che a rivoluzionare l’hardware.

Il Galaxy S26 Ultra introdurrà anche un nuovo formato di registrazione chiamato APV (Advanced Photo Video), disponibile in due varianti: HQ, che richiederà circa 1,5 GB al minuto, e LQ, più compresso con 750 MB al minuto. L’obiettivo è migliorare la resa dei video in termini di dettaglio e profondità, mantenendo un equilibrio tra qualità e spazio d’archiviazione.

Il sensore HP2 continuerà a utilizzare la tecnologia di pixel binning 4×4, che combina 16 pixel in uno per ottenere immagini da 12,5 MP con meno rumore e maggiore fedeltà cromatica. Una soluzione che, unita alle nuove lenti, potrebbe segnare un’evoluzione concreta nella fotografia mobile di Samsung.