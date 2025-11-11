iPhone 18, la nuova fotocamera frontale da 24 megapixel sarà su tutti i modelli

Secondo un recente report di JP Morgan, l’intera serie iPhone 18 sarà dotata di una fotocamera frontale da 24 megapixel, una novità che rappresenta un deciso passo avanti rispetto ai 18 megapixel introdotti con gli attuali iPhone 17. Si tratta di un miglioramento consistente, destinato a rendere gli scatti più nitidi e i ritratti più precisi, con una migliore gestione della profondità di campo e dei dettagli del volto.

Tutti i modelli — iPhone 18, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, la seconda generazione di iPhone Air e il primo iPhone pieghevole — beneficeranno di questa nuova fotocamera, a conferma dell’attenzione di Apple per l’esperienza fotografica anche sul lato anteriore. L’azienda di Cupertino punta così a rafforzare uno degli aspetti più apprezzati dagli utenti, soprattutto per selfie, videochiamate e contenuti social.

Le novità tecniche e i modelli pieghevoli

Il sensore da 24 megapixel non è l’unica novità attesa. JP Morgan segnala che il primo iPhone pieghevole integrerà una fotocamera sotto il display interno, una tecnologia under-display mai adottata finora da Apple. Questo sistema permetterebbe di eliminare il foro visibile sullo schermo, offrendo una superficie completamente uniforme e un’esperienza visiva più immersiva.

L’attuale generazione di iPhone 17 aveva introdotto la cosiddetta fotocamera Center Stage, con sensore di forma quadrata e campo visivo più ampio. Tale configurazione consente di scattare selfie in verticale o in orizzontale senza modificare la posizione del dispositivo. La nuova fotocamera da 24 megapixel dovrebbe perfezionare ulteriormente questo approccio, offrendo una resa più naturale dei colori e maggiore precisione nei contorni del viso.

I modelli economici restano invariati

Non tutti i futuri iPhone riceveranno però l’upgrade. Secondo le stime di JP Morgan, i modelli di fascia più bassa — iPhone 17e e iPhone 18e — continueranno a utilizzare una fotocamera frontale da 12 megapixel, scelta che consentirà di mantenere un prezzo più contenuto.

Il report aggiunge inoltre che Apple potrebbe modificare la propria tabella di lancio a partire dal 2026. I modelli di fascia alta, inclusi iPhone 18 Pro, 18 Pro Max, Air e il pieghevole, debutterebbero nella seconda metà del 2026, mentre i modelli standard arriverebbero nella primavera 2027, segnando una nuova divisione stagionale nelle uscite della gamma iPhone.