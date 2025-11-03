iPhone 17 e Air: per DXOMark i display sono quasi identici

Secondo l’ultima analisi pubblicata da DXOMark, i display di iPhone 17 e iPhoneAir offrono prestazioni praticamente identiche. Entrambi i modelli hanno raggiunto lo stesso punteggio complessivo. Si sono infatti posizionati al 25° posto nella classifica generale dei migliori schermi per smartphone. La differenza di prezzo però li colloca in categorie diverse. Nello specifico l’iPhone-Air, con un prezzo di partenza di 1.239€, rientra nella fascia “ultra-premium” e si ferma al 20° posto del suo settore. Invece il 17, venduto a 979€, entra nella categoria “premium”, dove con lo stesso punteggio ottiene un eccellente quinto posto.

L’analisi di DXOMark evidenzia come i due display si comportino in modo quasi identico in ogni situazione. La leggibilità sotto la luce diretta del sole è una delle migliori della categoria, con un punteggio di 154 su 164. Un risultato solo leggermente inferiore a quello del Galaxy S25 Ultra, che resta il riferimento assoluto. Entrambi i modelli gestiscono i riflessi in modo efficace, garantendo una buona visibilità anche in ambienti molto luminosi.

Display simili, esperienze di fascia diversa per i nuovi iPhone

La riproduzione dei colori risulta precisa e naturale, con tonalità bilanciate e saturazione realistica. In condizioni con scarsa illuminazione, però, la luminosità automatica tende ad abbassarsi troppo. Ciò rende le immagini leggermente più scure del necessario. Ad ogni modo, con o senza True Tone attivo, la resa cromatica resta comunque di alto livello.

Sotto il profilo tecnico, i due modelli mostrano le stesse caratteristiche anche in termini di reattività al tocco, con un ritardo medio di 69 millisecondi. Si tratta di un valore ottimo, inferiore di tre millisecondi rispetto al Galaxy S25 Edge e ben ventuno in meno del Google Pixel 10 Pro XL. Entrambi hanno totalizzato 163 punti su 164 nella categoria “risposta al tocco”, dimostrando una fluidità paragonabile ai migliori dispositivi in commercio.

Il test ha anche messo in evidenza le migliorie introdotte da Apple rispetto alla generazione precedente. DXOMark sottolinea che lo schermo di iPhone 17 rappresenta un notevole passo avanti in termini di reattività e leggibilità. La combinazione tra tecnologia ProMotion, che adatta la frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, e la luminosità massima migliorata, consente una visione fluida e realistica in ogni contesto d’uso. Un’altra differenza tra i due dispositivi riguarda le dimensioni. L’iPhone17 offre un pannello da 6,3”. Invece la variante Air si distingue per un display leggermente più ampio da 6,5” e per un design più sottile. Entrambi poi condividono il chip A19, la fotocamera frontale con Center Stage e un’autonomia per un’intera giornata di utilizzo.