Google Maps e Foto, in arrivo nuove icone con sfumature più morbide

Dopo anni di icone dai colori netti e separati, Google ha scelto di adottare uno stile più sfumato e armonico per le sue applicazioni principali. Le prime due a ricevere questo restyling saranno Google Maps e Google Foto, che presto mostreranno icone con gradienti di colore più morbidi e un design leggermente rinnovato. Le anteprime, pubblicate da 9to5Google, mostrano l’intenzione dell’azienda di rendere coerente l’identità visiva dei propri servizi con la nuova estetica legata all’intelligenza artificiale.

Secondo Google, le tonalità più brillanti e le sfumature rappresentano “l’ondata di innovazione guidata dall’AI e l’energia creativa che anima i nostri prodotti”. L’idea è di mantenere i quattro colori iconici del brand ma con una resa più dinamica, capace di evocare profondità e movimento, in contrasto con l’approccio statico dei loghi tradizionali.

Foto e Maps: piccoli ritocchi, stesso riconoscimento visivo

Nel caso di Google Foto, la struttura del logo resta fedele all’originale, ma il passaggio ai gradienti ha richiesto un lavoro più delicato. I quattro petali colorati, che formano la classica girandola, ora presentano una luce centrale che sfuma verso l’esterno, creando un effetto più morbido e tridimensionale. L’insieme risulta leggermente più rotondo, con bordi appena addolciti nei punti di giunzione.

Per Google Maps, invece, il cambiamento è più evidente. L’icona conserva la classica forma a segnaposto, ma con contorni più arrotondati e un cerchio interno più ampio, che rende la figura più snella e bilanciata. Anche in questo caso, i colori non cambiano ma si fondono in transizioni graduali che danno maggiore profondità all’insieme.

Un’evoluzione grafica che tocca l’intero ecosistema

Google non ha ancora comunicato una data precisa per la distribuzione dei nuovi design, ma ha confermato che le icone aggiornate arriveranno su molte altre app. Il restyling segna un punto di svolta simbolico: le sfumature diventano il linguaggio visivo della nuova era dell’intelligenza artificiale, che ha già trasformato Maps e Foto con funzioni come editing intelligente, remix di immagini e generazione di video a partire da foto statiche.