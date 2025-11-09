Vodafone Start: 5G top, 150 Giga e libertà digitale a 9,95€

C’è chi cambia operatore per risparmiare, e chi lo fa per respirare un po’ di libertà digitale. Con Vodafone Start, la proposta è chiara e senza troppi giri di parole: 9,95€ al mese, costo di attivazione di 10 euro e spedizione SIM gratuita. Tutto qui. Ma dietro questa semplicità si nasconde un’offerta che punta in alto, con 150 Giga da usare come vuoi, minuti illimitati e 200 SMS inclusi. E la cosa più interessante? Se inviti un amico a entrare in Vodafone, i tuoi Giga diventano illimitati. Sì, davvero.

Vodafone Start: 150 Giga e 5G ultra veloce a soli 9,95€ al mese

Non si tratta solo di una promozione conveniente, ma di un piccolo passo verso quella sensazione di “essere sempre connessi” senza ansie da fine traffico. Con Start puoi usare fino a 32 Giga anche in Europa, Svizzera e Regno Unito: abbastanza per un viaggio, per lavorare in remoto o semplicemente per non staccarti mai del tutto dal tuo mondo digitale.

Vodafone non ha dimenticato i dettagli che fanno la differenza. Se finisci il credito, niente panico: puoi continuare a chiamare e navigare per 48 ore, giusto il tempo di ricaricare con calma. E parlando di comodità, puoi scegliere se avere una SIM fisica o una eSIM digitale, perfetta per chi usa uno smartphone di ultima generazione.

C’è anche un tocco di sicurezza in più: la segreteria telefonica è inclusa, insieme al servizio di richiamata automatica, così non perdi nessuna chiamata importante. Tutto questo, ovviamente, su una rete 5G che viaggia fino a 2 Gbps — la più veloce d’Italia secondo Ookla, Opensignal e nPerf. Insomma, se ami la velocità, sei nel posto giusto.

E per chi vuole rendere tutto ancora più semplice, c’è l’addebito automatico: addio alle ricariche dimenticate, il credito si aggiorna da solo ogni volta che scende sotto i 5 euro.

Vodafone Start è pensata per chi non vuole compromessi: veloce, stabile e già pronta per il futuro. Perché restare connessi oggi non è solo una questione di tecnologia, ma di libertà. E con questa offerta, quella libertà parte da meno di dieci euro al mese.