Apple Watch: in UE sparisce la sincronizzazione delle reti Wi-Fi

Il rapporto tra Apple e l’Unione Europea vive da anni una tensione costante. L’ultimo episodio riguarda la scelta del colosso di Cupertino di disattivare, nei Paesi membri dell’UE, la sincronizzazione automatica delle reti Wi-Fi tra iPhone e Apple Watch. Una funzione finora considerata parte integrante della fluidità del suo ecosistema. La decisione sarà applicata con un futuro aggiornamento di iOS 26. Anche se, al momento, non è ancora chiaro se avverrà già con la versione 26.2, ora in fase beta. La modifica, confermata da Apple, arriva come conseguenza diretta delle normative europee sull’interoperabilità. Le quali impongono ai produttori di dispositivi di consentire a soggetti terzi l’accesso a determinate componenti hardware, come i moduli Wi-Fi degli smartphone. Il tutto entro la fine del 2025.

Apple Watch: ecco perché è stata disattivata la sincronizzazione Wi-Fi

L’azienda di Cupertino ha scelto di non conformarsi alla richiesta. Ciò sostenendo che aprire l’hardware Wi-Fi dell’iPhone a società esterne esporrebbe gli utenti a rischi per la privacy e la sicurezza. Un portavoce dell’azienda ha definito le richieste dell’UE irragionevoli ed anche costose. Spiegando che esse consentirebbero ad altre società di accedere a informazioni sensibili. Dati che, secondo la stessa Apple, nemmeno l’azienda vede. Per evitare di introdurre quella che considera una potenziale vulnerabilità, la società ha deciso quindi di eliminare direttamente la funzione.

Dietro la scelta di rimuovere una funzionalità apparentemente marginale, si intravede quindi un dibattito più ampio. Quest’ultimo riguarda il futuro stesso del mercato digitale europeo con la diffusione del Digital Markets Act. Ma cosa cambia in concreto per chi possiede un Apple Watch? Sul piano pratico, con tale modifica, gli utenti europei dovranno collegarsi manualmente alle reti Wi-Fi. Inserendo la password dall’orologio, ogni volta che non si troveranno nel raggio Bluetooth dell’iPhone. Un passaggio in più, che non compromette l’esperienza generale, ma riduce la continuità tra i dispositivi.