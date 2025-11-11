Sony Xperia 1 VIII e Xperia 10 VIII: emersi i codici modello?

Il marchio Xperia di Sony si prepara a tornare al centro dell’attenzione. A tal proposito, nelle ultime ore sono emersi nuovi codici modello che lasciano intendere l’arrivo di due smartphone inediti. Le sigle sono apparse nel database di un operatore internazionale, Travel SIM, specializzato in piani tariffari pensati per chi viaggia frequentemente. I riferimenti non rivelando alcuna specifica tecnica. Eppure, sembrano puntare a due dispositivi che proseguono la tradizione recente del marchio. Ovvero Xperia 1 VIII e Xperia 10 VIII. Sony ha ridotto la propria presenza nel mercato globale degli smartphone. Eppure, non ha mai ufficialmente rinunciato al progetto Xperia. Al contrario, i vertici aziendali hanno più volte ribadito il ruolo strategico della linea.

Sony: in arrivo i modelli Xperia 1 VIII e Xperia 10 VIII?

Le indiscrezioni indicano che il nuovo Xperia 1 VIII dovrebbe presentare la piattaforma Snapdragon 8 Elite Gen 5. Oltre tale dettaglio, il resto delle informazioni resta ancora un mistero. A tal proposito, infatti, design, display, fotocamere e altre specifiche non sono ancora trapelate. Nel frattempo, l’azienda continua a ridefinire la propria strategia industriale. Dopo la dismissione della linea Xperia 5, Sony avrebbe progressivamente esternalizzato la produzione dei suoi smartphone. Ciò affidandosi a partner terzi per l’assemblaggio anche dei modelli più prestigiosi. L’attuale Xperia 1 VII, infatti, risulterebbe il primo flagship realizzato materialmente al di fuori delle proprie fabbriche. Un segnale evidente della trasformazione strutturale in corso.

La scoperta dei nuovi codici, pur non accompagnata da conferme ufficiali, suggerisce che Sony non intende abbandonare del tutto il settore mobile. Piuttosto, sembra orientata a un approccio più selettivo e sostenibile. Se i prossimi Xperia sapranno unire prestazioni di vertice e una rinnovata identità di marca, potrebbero rappresentare non solo un ritorno d’immagine, ma anche un tentativo di ridefinire il settore degli smartphone premium. Non resta che attendere e scoprire cosa Sony ha progettato per i suoi dispositivi mobile.