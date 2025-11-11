SanDisk Extreme Fit: una minuscola SSD da 1 TB

SanDisk rilancia la propria visione della portabilità con Extreme Fit. Si tratta di una soluzione che mette in discussione i limiti fisici dell’archiviazione digitale. L’azienda presenta il dispositivo come l’SSD USB-C da 1 TB più piccolo al mondo. Un’affermazione che sintetizza il punto d’arrivo di una strategia basata su compattezza, efficienza e continuità d’uso. Il design “plug-and-stay” evidenzia la strategia dietro il progetto. Un’unità da lasciare inserita nel computer senza che interferisca con le linee del dispositivo. Con dimensioni di 18,5 x 15,7 x 13,6 millimetri e un peso di appena 3 grammi, Extreme Fit si rivolge in particolare a chi utilizza notebook e tablet ultrasottili.

SanDisk Extreme Fit: ecco i dettagli sulla SSD

Le prestazioni non tradiscono la promessa della forma. Sfruttando l’interfaccia USB-C 3.2 Gen 1 con una banda di 5 Gbps, i modelli da 128 GB a 1 TB offrono velocità di lettura fino a 400 MB/s. Mentre le scritture restano più contenute, ma comunque adeguate alla gestione di file di grandi dimensioni. L’integrazione con l’app SanDisk Memory Zone amplia le possibilità d’uso, permettendo backup automatici e una gestione più intuitiva dei dati.

La gamma internazionale parte da 64 GB, ma sul mercato italiano la capacità minima disponibile è di 256 GB, affiancata dalle versioni da 512 GB e 1 TB. Tutti i modelli sono compatibili con Windows e macOS e godono di una garanzia di cinque anni. Segnale di una fiducia a lungo termine nella resistenza del prodotto. Le unità sono già acquistabili su Amazon Italia, canale principale scelto dall’azienda per la distribuzione diretta.

In un panorama tecnologico in cui la portabilità è un dettaglio sempre più considerato, SanDisk arriva con un dispositivo che non cerca solo di ridurre lo spazio. Extreme Fit è più di una memoria tascabile: rappresenta un passo verso un’integrazione quasi invisibile tra hardware e archiviazione. Un dispositivo che propone un equilibrio tra discrezione e prestazioni che segna una nuova tappa nell’evoluzione dei supporti digitali.