YouTube, il sistema di controllo età si espande su molti utenti

YouTube aveva recentemente inserito un sistema basato sull’ intelligenza artificiale che sarebbe in grado di controllare e verificare l’ età degli utenti. Questo tipo di controllo serve soprattutto per limitare l’ utilizzo degli account soprattutto per quelli dei minorenni quando vengono visualizzati dei video non adatti alla propria età. Il fatto è che adesso YouTube chiede a moltissimi utenti di poter verificare la propria identità mediante dati privati sensibili. Infatti molti utenti lamentano di account bloccati perché l’ AI crede siano dei minorenni quanto in realtà sono persone adulte.

Per poter sbloccare l’ account l’ utente deve fornire un documento di identità valido e caricare un proprio selfie affinché l’ AI possa valutarne l’ età. Questi documenti contengono tati altamente sensibili per cui non sempre gli utenti vorrebbero caricare quanto richiesto da YouTube. Per il momento il fenomeno potrebbe interessare una caratteristica dell’ AI che è stata modificata per effettuare questi controlli sugli utenti.

YouTube, la verifica degli account non sembra funzionare a dovere

Gli utenti maggiorenni lamentano una limitazione del proprio account proprio perché l’ AI li considera come minorenni. Questo però è molto frustrante per gli utenti che non vogliono caricare dati sensibili solo per verificare il loro account. Questi ultimi se vengono bloccati non consentono la visualizzazione di contenuti adatti ad un pubblico adulto. Inoltro gli utenti ricevono il promemoria sulla privacy quando caricano video o pubblicano un commento e hanno meno possibilità di guadagnare dai regali nelle dirette in streaming. Oltretutto visualizzano solo annunci pubblicitari generici e non personalizzati ed hanno gli strumenti di benessere digitali abilitati per default. Una possibilità per sbloccare l’ account risiede nel sistema di verifica del selfie scattato. Infatti questo sistema, basato anch’ esso sull’ AI, presenta dei problemi di riconoscimento che alcuni utenti hanno utilizzato a loro favore scattando dei selfie ad altri utenti per sbloccare il loro account.

Per il momento il problema sembra interessare solamente gli utenti degli Stati Uniti per cui non sappiamo se si espanderà anche in Italia. Quindi non ci resta che aspettare che YouTube trovi una soluzione in modo da tenere sotto controllo l’ operato dell’ intelligenza artificiale.