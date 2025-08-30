YouTube: al via la verifica dell’età con l’intelligenza artificiale

Sono sempre di più i motivi per cui l‘intelligenza artificiale viene utilizzata dagli utenti. Strumento innovativo che consente di ottimizzare lavoro e routine, tanto da essere utilizzato ormai quasi a tutte le età. Oltre a ciò, non mancano gli scopi per cui l’AI viene scelta dalle aziende per aumentare la sicurezza dei propri servizi tutelando, di conseguenza, la privacy dei giovani. Non passa infatti inosservata la decisione di YouTube di verificare l’età dell’utente, ma non solo, con l’intelligenza artificiale.

Nello specifico, YouTube ha deciso di dare il via a una sperimentazione di un sistema di verifica dell’età negli Stati Uniti. Tutto ciò sulla base dell’aiuto dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo di YouTube, dunque, è quello di scoprire eventuali utenti che mentono sulla reale data di nascita al momento dell’iscrizione.

YouTube verifica l’età con l’AI

Al giorno d’oggi sono sempre di più gli utenti giovani che usano le nuove tecnologia e piattaforme di intrattenimento online. Nel caso di YouTube, attira particolarmente l’attenzione la nuova iniziativa avviata negli Stati Uniti. Secondo quanto diffuso, il sistema si occupa di verificare l’età ma non solo. La particolarità del sistema riguarda la distinzione tra minorenni e adulti in base alle abitudini di visione, oltre che alla data di nascita.

Cosa succede, dunque, se l’AI rileva un probabile utente minorenne? In questi casi, se viene rilevato un utente che si presuppone abbia un’età inferiore a 18 anni, vengono attivati i filtri dedicati come avvisi privacy ma anche alcune limitazioni sui contenuti. Se la rilevazione dovesse essere errata, l’utente dovrà contestare l’errore inserendo un documento di identità valido.

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale per controllare tali parametri, però, sembrerebbe far discutere in merito alla conservazione dei dati degli utenti oltre ai probabili errori da parte dell’algoritmo. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti per capire l’evolversi della situazione in termini di tutela dati e privacy.