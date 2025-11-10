Flying Flea S6 Scrambler: l’elettrica urbana che guarda all’avventura

Al Salone EICMA di Milano debutta la Flying Flea S6 Scrambler, nuova protagonista dell’elettrico urbano firmata FlyingFlea, il marchio di mobilità sostenibile. Una moto che unisce stile rétro e innovazione tecnologica, con un’anima capace di adattarsi ad ogni tipo di strada Pensata per chi ama muoversi con libertà e spirito d’avventura, la S6 incarna una filosofia di guida più dinamica e connessa, dove la leggerezza e la versatilità diventano il cuore del progetto.

La FF.S6 Scrambler rappresenta l’evoluzione naturale del primo modello lanciato nel 2024, la FF.C6, e porta avanti l’eredità delle motociclette “Flying Flea” originali degli anni Quaranta, nate per essere trasportate con il paracadute durante la guerra. Oggi, quello stesso DNA torna in chiave moderna. Parliamo infatti di una moto compatta, leggera e maneggevole, con un motore elettrico dalla coppia generosa e sospensioni a lunga escursione, abbinati a una sella enduro e alla modalità fuoristrada con ABS disattivabile.

Design e tecnologia: l’anima doppia della Flying Flea S6

Il design della nuova Flea S6 Scrambler racconta il perfetto equilibrio tra estetica e funzione. Il guscio della batteria in magnesio alettato riduce il peso e migliora il raffreddamento, mentre il display rotondo touch ad alta risoluzione richiama la strumentazione classica Royal Enfield, integrando le tecnologie più moderne. L’interfaccia è totalmente digitale e consente di gestire navigazione, musica e modalità di guida.

Sul fronte tecnico, la S6 introduce un pacchetto tecnologico sviluppato nei centri di ricerca Flying Flea di India e Regno Unito. Il sistema operativo proprietario è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon QWM2290, con connettività 4G, Wi-Fi e Bluetooth. Il pilota può interagire con la moto tramite comandi vocali o smartwatch, gestendo accensione, tracciamento, diagnostica e aggiornamenti OTA. Una rete di microcontrollori NXP coordina in tempo reale i dati di guida, mentre la Vehicle Control Unit ottimizza coppia, risposta e sicurezza secondo le condizioni del terreno.

L’esperienza di guida è studiata per essere fluida e immersiva. Prevista per la fine del 2026, la S6 segna l’ingresso di Flying Flea nella fascia premium della mobilità urbana elettrica, unendo il fascino di una volta con la precisione delle tecnologie del futuro.