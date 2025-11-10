Sono ufficiali le patch di sicurezza di novembre 2025 Samsung

Chi sceglie un dispositivo Samsung sa di poter contare non solo su design e prestazioni, ma anche su un supporto software di alto livello. L’azienda sudcoreana continua infatti a garantire aggiornamenti regolari e prolungati, un elemento che negli anni è diventato un vero punto di forza rispetto alla concorrenza. Dopo l’avvio del rollout di One UI 8.0, gli sviluppatori tornano ora a concentrarsi sulle patch di sicurezza mensili, pubblicando sul sito ufficiale il bollettino di novembre 2025.
Le nuove patch, basate sull’ultima versione del sistema operativo Android, mirano a risolvere una serie di vulnerabilità individuate negli ultimi mesi. In particolare, Samsung segnala 25 falle di sicurezza corrette a livello di Android, tra cui due classificate come critiche. Una riguarda Android 13 e versioni successive, mentre l’altra interessa Android 16. Le restanti vulnerabilità, etichettate come ad alto rischio, riguardano componenti di sistema e librerie utilizzate da numerosi dispositivi.
Le patch di novembre di Samsung rafforzano Android e One UI
L’aggiornamento non si limita però al sistema operativo di Google. Samsung ha infatti risolto anche 9 vulnerabilità interne alla propria interfaccia One UI, che riguardano esclusivamente i dispositivi Galaxy. A queste si aggiungono 11 correzioni dedicate ai chip Exynos, i processori sviluppati in casa dall’azienda e utilizzati in smartphone, tablet e dispositivi indossabili. Le falle, secondo il bollettino, interessavano gran parte delle generazioni prodotte tra il 2019 e il 2024.
Sebbene il rilascio non sia ancora partito ufficialmente, è probabile che l’aggiornamento OTA arrivi nei prossimi giorni, iniziando come di consueto dai modelli più recenti della gamma Galaxy S e Z. Quando disponibile, il sistema notificherà automaticamente la presenza del nuovo update. Chi non vuole attendere può controllare manualmente entrando in Impostazioni → Aggiornamenti software → Scarica e installa.
Con questo nuovo ciclo di aggiornamenti, Samsung conferma la propria leadership in materia di sicurezza e manutenzione software, consolidando la fiducia di milioni di utenti nel mondo. L’impegno costante nel rilascio mensile di patch contribuisce a mantenere il marchio tra i più affidabili del mondo Android.