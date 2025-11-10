Snapdragon 8 Elite Gen 6: cosa aspettarsi dal prossimo chip Qualcomm

Il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 6 dovrebbe essere annunciato da Qualcomm a settembre 2026 e rappresentare un deciso salto generazionale. Secondo i primi rumor, sarà prodotto da TSMC con il processo N2P a 2 nanometri, lo stesso destinato ai chip più potenti del mercato. Il nuovo nodo offrirà consumi inferiori e frequenze più alte rispetto all’attuale architettura a 3 nm, migliorando l’efficienza complessiva del SoC.

Il chip introdurrà inoltre il supporto alle memorie LPDDR6 e allo storage UFS 5.0, due standard che porteranno tempi di risposta più rapidi, caricamenti quasi istantanei e una gestione dei dati più fluida. L’obiettivo di Qualcomm è mantenere un vantaggio competitivo nel settore mobile e nel mercato dei dispositivi AI.

Aumento di potenza e di prezzo

Le anticipazioni indicano però anche un rincaro dei costi di produzione. Lo Snapdragon 8 Elite Gen 6 sarà più costoso del Gen 5, e questo influenzerà il prezzo finale dei futuri top di gamma. I primi smartphone equipaggiati con il nuovo SoC dovrebbero arrivare a fine 2026, con prezzi potenzialmente superiori rispetto ai modelli attuali.

Nonostante i costi, il chip dovrebbe offrire un netto aumento delle prestazioni grafiche e di calcolo, soprattutto nelle operazioni AI on-device. Qualcomm mira a differenziare ulteriormente la sua gamma, proponendo più varianti di fascia alta per soddisfare produttori e utenti con esigenze diverse.

Resta da capire se il mercato accoglierà positivamente un chip così potente ma più costoso. L’evoluzione tecnologica è evidente, ma la sfida sarà trovare il giusto equilibrio tra prestazioni, consumi e prezzo nei flagship del 2026. Se siete interessati all’argomento, vi consigliamo articoli simili, in questo modo potrete effettivamente essere sempre aggiornati su cosa accade nel mondo della tecnologia, riuscendo a risparmiare molto più del previsto anche sugli acquisti effettuati su Amazon e AliExpress, approfittando dei nostri articoli legati alle promozioni del periodo e i prezzi più bassi effettivamente disponibili al momento.