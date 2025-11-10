Divoom Times Frame: una cornice digitale 3D come non l’avete mai vista | RECENSIONE

Appena tirato fuori dalla confezione, il Divoom Times Frame ci ha colpiti subito. La sensazione è stata quella di avere davanti non soltanto una cornice digitale, ma un oggetto capace di ridefinire il concetto di display domestico. Lo abbiamo osservato con la stessa curiosità con cui si guarda una piccola opera d’arte tecnologica, di quelle che trasformano un semplice spazio sulla scrivania in un punto di attrazione costante.

Design e display

La struttura è solida, costruita con materiali di alta qualità e un’attenzione ai dettagli che si percepisce sin dal primo tocco. Il corpo, in plastica rigida e metallo satinato, trasmette robustezza ma anche eleganza. Il pannello frontale è dominato da un display IPS trasparente da 10,1 pollici, un tipo di schermo ancora raro in questa categoria, che regala un effetto visivo sorprendente: le immagini sembrano sospese nell’aria, come se fluttuassero davvero nello spazio. Divoom ha utilizzato una tecnologia a tre strati di vetro temperato, con una lastra trasparente IPS e una piastra di guida luminosa nano, capace di distribuire la luce in modo uniforme e di creare un senso di profondità unico.

Abbiamo provato ad accenderlo per la prima volta in una stanza poco illuminata, e l’effetto è stato immediatamente “wow”. Le grafiche, le animazioni e le foto sembrano davvero emergere dal nulla. Non si tratta solo di brillantezza: la profondità tridimensionale del pannello dà un’illusione olografica autentica, difficile da trasmettere in foto o video.

Sul piano costruttivo, Divoom ha scelto un approccio punk-cyber estetico, con due manopole metalliche rotanti sul lato destro che ci hanno conquistati per il loro “click” preciso e meccanico. Queste non sono semplici controlli digitali: restituiscono una sensazione tattile che rende l’interazione più fisica e divertente. Una regola la luminosità, l’altra permette di navigare tra i widget o le schermate. Sulla stessa fiancata si trovano anche due pulsanti più piccoli — uno per accedere ai menu e l’altro per tornare indietro — insieme alla porta USB-C di alimentazione posta sul retro.

Non esiste una batteria integrata, quindi il dispositivo va mantenuto collegato, ma nel nostro periodo di test abbiamo apprezzato il fatto che consumi pochissima energia e possa restare acceso per ore senza mai scaldarsi.

Un altro elemento che aggiunge carattere è la barra RGB laterale, un tratto distintivo che rende il Times Frame ancora più riconoscibile. Si illumina a ritmo di musica, reagisce ai suoni circostanti e può essere personalizzata con decine di modalità dinamiche. Durante i nostri test, abbiamo impostato l’illuminazione per seguire i beat di una playlist lo-fi, e l’effetto visivo ha reso la scrivania un piccolo spazio scenografico, come se fosse una mini installazione luminosa.

Qualità costruttiva e materiali

Divoom ha voluto spingersi oltre il semplice concetto di cornice digitale, e si vede. L’azienda parla di una “BOE transparent IPS custom screen”, cioè un pannello realizzato su misura, pensato per garantire la migliore resa visiva possibile. La risoluzione di 1280×800 pixel è ben calibrata rispetto alle dimensioni del display: non punta al 4K, ma piuttosto a una chiarezza e un contrasto che esaltano i contenuti grazie al gioco di trasparenze e riflessi.

Abbiamo notato anche che il vetro frontale, pur essendo temperato, non trattiene facilmente le impronte. Divoom parla di una superficie “smudge-free”, e in effetti, anche dopo ore di utilizzo e qualche tocco accidentale, lo schermo è rimasto pulito e nitido. Non è touchscreen, ma questo aspetto non ci è affatto mancato: i comandi fisici laterali, anzi, restituiscono un senso di controllo più preciso e coerente con lo spirito “meccanico” del prodotto.

La struttura complessiva misura circa 26 cm di altezza e 17 di larghezza, con uno spessore di poco superiore ai 3 cm. È pensato per essere usato in verticale, ma può essere anche posizionato orizzontalmente. Nella confezione abbiamo trovato un cavo USB-C di ottima qualità, un piccolo panno per la pulizia e una scheda riflettente da posizionare dietro lo schermo per chi preferisce bloccare la trasparenza e ottenere colori più intensi.

Abbiamo provato entrambe le modalità, con e senza pannello riflettente, e la differenza è evidente: con il pannello, le tonalità diventano più sature e il contrasto aumenta; senza, invece, prevale quell’effetto sospeso che dà l’impressione di un vero display “fluttuante”. È una scelta estetica che ognuno può adattare al proprio gusto e all’ambiente in cui lo colloca.

La qualità complessiva ci ha convinti. Non ci sono scricchiolii, non ci sono parti fragili. Anche le manopole, pur essendo in metallo, non danno mai la sensazione di allentarsi o di essere decorative. Ogni movimento è fluido e preciso, come su un apparecchio hi-fi di fascia alta.

Prime impressioni d’uso

Durante i primi giorni di utilizzo, abbiamo voluto testare il Times Frame nella sua essenza più pura: come display intelligente e cornice digitale interattiva. Dopo la configurazione iniziale, che si esegue tramite l’app ufficiale Divoom (disponibile su Android e iOS), ci siamo collegati al Wi-Fi domestico, sfruttando il chip Wi-Fi 6 integrato. La connessione è risultata sempre stabile e veloce, anche durante l’invio di immagini pesanti o di brevi video.

L’app è ben strutturata, forse un po’ ricca di opzioni all’inizio, ma permette un livello di personalizzazione davvero notevole. In pochi minuti, abbiamo caricato le prime foto, impostato un tema minimal con orologio e meteo in tempo reale, e aggiunto un piccolo widget con le quotazioni azionarie. Tutto questo con pochi tocchi sullo smartphone.

Il passaggio dei file è rapido e sicuro, grazie al sistema di Encrypted Cloud Transfer: le foto vengono inviate attraverso un canale cifrato e, una volta trasferite, vengono cancellate dal server temporaneo. È un approccio intelligente che combina comodità e privacy.

Il frame dispone di 64 GB di memoria interna, equivalenti a circa 700.000 foto o 6.000 minuti di video compressi senza perdita di qualità. Durante i nostri test, abbiamo caricato una raccolta di immagini in alta definizione e alcune brevi clip di 30 secondi. La riproduzione è stata fluida, senza lag o ritardi, anche in modalità slideshow.

Un aspetto che ci ha colpiti particolarmente è la possibilità di usarlo offline: una volta caricati i contenuti, il Times Frame continua a funzionare perfettamente anche senza connessione Wi-Fi. È una caratteristica che lo rende ideale anche per chi vuole utilizzarlo in spazi dove la rete non è sempre disponibile, come in uno studio o in un angolo relax.

Estetica e illuminazione

Il Times Frame è un prodotto che si fa notare. Non solo per la trasparenza del display, ma anche per la firma luminosa RGB che percorre il suo profilo laterale. Divoom la chiama “Rhythm-Synced RGB Edge”, e non è un semplice effetto decorativo: si tratta di un sistema dinamico che reagisce ai suoni ambientali o alla musica in riproduzione, creando giochi di luce personalizzabili.

Abbiamo provato diverse modalità — beat-reactive, colore fisso, dissolvenze lente — e ogni volta la stanza cambiava atmosfera. L’integrazione tra display e illuminazione è impeccabile: le luci non distraggono, ma anzi accompagnano il contenuto visivo in modo coerente, quasi cinematografico.

Durante i test serali, abbiamo notato come la luce ambientale proveniente dal frame riuscisse a dare una presenza “viva” alla scrivania. Non si tratta solo di estetica: il risultato è rilassante e, al tempo stesso, futuristico.

Un hub dinamico tra produttività e creatività

Quando abbiamo iniziato a esplorare più a fondo le funzioni del Times Frame, ci siamo resi conto che è molto più di una cornice digitale moderna. È un vero hub interattivo che combina produttività, arte e connessione personale. Il bello è che ogni utilizzo è diverso a seconda di chi lo possiede: può essere un orologio multifunzione, una mini dashboard informativa o un display per foto e opere digitali.

Durante la prima settimana di utilizzo lo abbiamo integrato nella nostra postazione di lavoro. È bastato selezionare un layout con orologio, meteo, calendario e note rapide per trasformarlo in una sorta di pannello informativo personale. Da un colpo d’occhio sapevamo che tempo avrebbe fatto, quante ore mancavano a un evento e cosa avevamo programmato per la giornata.

Non si tratta solo di estetica o gadget: l’idea di Divoom è quella di rendere il tempo “visibile” e piacevole da guardare, con una grafica che cambia dinamicamente e con la possibilità di scegliere tra oltre 400 clockface. Alcuni sono minimalisti, altri più “gaming” o in stile retrofuturista. C’è persino un’intera sezione dedicata ai layout in stile anni ’90, con elementi che ricordano i vecchi sistemi operativi.

Abbiamo provato a cambiare l’interfaccia ogni giorno, passando da una visuale a tema cyberpunk a una con colori pastello e font tondeggianti. Il passaggio è immediato: si può fare tramite app o direttamente dalle manopole laterali, che danno una soddisfazione tattile notevole. Divoom ha trovato un equilibrio perfetto tra analogico e digitale: ruotare la ghiera e vedere il design cambiare sul momento è un gesto che riporta al piacere dei controlli fisici, ormai rari nei prodotti moderni.

L’app Divoom: il cuore dell’esperienza

Per sfruttare al massimo il Times Frame è indispensabile scaricare l’app Divoom, disponibile per Android e iOS. All’inizio può sembrare un po’ densa, ma dopo i primi minuti ci si rende conto che è il vero cuore del sistema. È tramite l’app che si può accedere alla vastissima libreria di contenuti: oltre 10 milioni di creazioni pixel art, 700.000 immagini e centinaia di widget.

Il collegamento tra smartphone e frame è rapido, grazie alla connettività Wi-Fi 6 integrata, che non solo migliora la stabilità ma anche la velocità di trasferimento. In pochi secondi si possono inviare foto, brevi video o persino messaggi animati. Abbiamo apprezzato molto il sistema di Encrypted Cloud Transfer, che permette di inviare i file in modo sicuro e temporaneo, evitando l’uso di archiviazioni esterne o cloud permanenti.

Ogni volta che trasferivamo una nuova immagine, il frame si aggiornava quasi istantaneamente. Non serve nessuna sottoscrizione, nessun abbonamento aggiuntivo o spazio cloud a pagamento: tutto resta nel dispositivo, con 64 GB di memoria interna e una compressione senza perdita che ci ha permesso di archiviare migliaia di file senza rallentamenti.

Durante il test abbiamo sfruttato la funzione Offline Playback, perfetta per chi vuole lasciare il dispositivo acceso anche in assenza di connessione. Ad esempio, durante un blackout Wi-Fi, il frame ha continuato a mostrare la nostra sequenza di foto e l’orologio live senza alcun problema. È una caratteristica che raramente si trova in prodotti di questa categoria.

Personalizzazione e widget dinamici

Una delle parti più divertenti e sorprendenti del Times Frame è il livello di personalizzazione. Divoom ha creato una piattaforma modulare in cui si possono combinare widget interattivi con dati live, immagini, arte e messaggi personali.

Abbiamo sperimentato con diverse configurazioni: nella prima abbiamo scelto una dashboard “business” con valori azionari, grafici di mercato e notizie in tempo reale; nella seconda abbiamo impostato una vista più rilassata, con calendario, meteo e un mini lettore musicale che mostrava la copertina dell’album in riproduzione. Il dispositivo aggiorna questi dati costantemente, sfruttando le API integrate e la connessione Wi-Fi per ottenere informazioni aggiornate da internet.

Inoltre, attraverso l’app si possono aggiungere note personalizzate o promemoria, perfette per appuntamenti o scadenze. Un piccolo esempio: abbiamo creato un widget per contare i giorni mancanti a Natale, e un altro per ricordare un compleanno. La semplicità con cui tutto può essere gestito lo rende adatto a chiunque, anche a chi non ha dimestichezza con la tecnologia.

Un’altra funzione interessante è quella dei Pomodoro timer, pensata per chi lavora o studia. Impostando cicli di 25 minuti di concentrazione seguiti da 5 di pausa, il frame diventa un compagno discreto ma efficace per migliorare la produttività quotidiana. L’abbiamo provato più volte durante la scrittura e la sensazione è quella di avere accanto un assistente silenzioso che scandisce il tempo senza essere invadente.

La community Divoom: creatività condivisa

Una parte fondamentale dell’esperienza è la community globale Divoom, che conta oltre 10 milioni di utenti attivi e più di 3,2 milioni di pixel artist che condividono le proprie creazioni. Entrare in questa community è stato come accedere a un universo parallelo fatto di colori, animazioni e design originali.

All’interno dell’app si possono esplorare gallerie di pixel art realizzate da utenti di tutto il mondo, scaricarle, modificarle o persino crearne di nuove. Ci siamo divertiti a realizzare il nostro piccolo logo personalizzato in pixel, e nel giro di pochi minuti è apparso sul nostro frame. È possibile anche inviare emoji animate o messaggi visivi ad altri utenti: un modo simpatico per mantenere i contatti con amici e colleghi che possiedono lo stesso dispositivo.

Divoom ha costruito un vero ecosistema di arte digitale collaborativa, in cui ogni creazione diventa un modo per esprimere qualcosa di personale. E non serve essere artisti professionisti: grazie al Pixel Art Maker integrato nell’app, chiunque può disegnare o remixare opere esistenti, scegliendo colori, forme e animazioni.

Durante le nostre prove, abbiamo anche partecipato a un piccolo contest interno, in cui gli utenti proponevano le proprie creazioni per i nuovi layout stagionali. L’esperienza è risultata coinvolgente, quasi “social”, ma priva di distrazioni inutili.

Sincronizzazione luminosa e atmosfera

Un aspetto che non abbiamo smesso di usare è il sistema di illuminazione RGB laterale. Il Rhythm-Synced RGB Edge non serve solo a decorare, ma si sincronizza realmente con l’audio o con le azioni a schermo. La prima volta che lo abbiamo provato con una playlist ambient, i colori hanno iniziato a pulsare dolcemente al ritmo della musica, creando un ambiente rilassante.

Poi lo abbiamo testato con una traccia elettronica più intensa: le luci reagivano ai bassi con precisione sorprendente, trasformando la scrivania in un piccolo show di luce. L’intensità è regolabile sia per la luminosità dello schermo sia per la luce ambientale, e Divoom permette anche di scegliere palette manuali o modalità beat-reactive.

Pixel art, foto e contenuti multimediali

Il Times Frame non si limita a mostrare orologi o widget: può trasformarsi in una galleria d’arte digitale. Divoom ha precaricato una selezione di dieci opere curate, che spaziano da stili pop a immagini più astratte, tutte adattate per sfruttare la profondità del pannello trasparente.

Abbiamo alternato queste opere con una serie di nostre foto personali, e la resa è stata davvero d’effetto. La trasparenza dello schermo crea una sorta di “strato sospeso” tra immagine e realtà, quasi come se il soggetto fosse intrappolato in un vetro 3D.

Il frame supporta slideshow automatici e può visualizzare sia immagini statiche sia brevi video. Il passaggio da una foto all’altra è fluido, e la gestione della memoria interna da 64 GB consente di salvare migliaia di file senza preoccuparsi di spazio o di abbonamenti cloud. Un punto di forza che abbiamo apprezzato è la riproduzione continua anche offline, una caratteristica che permette di utilizzare il dispositivo in qualsiasi contesto senza necessità di connessione costante.

Un display trasparente che sembra fluttuare

Dopo settimane di test quotidiani, possiamo dire che il punto di forza assoluto del Divoom Times Frame è proprio lui: lo schermo IPS trasparente. La sensazione di profondità e tridimensionalità che riesce a creare è qualcosa che va oltre le aspettative. Quando lo si osserva frontalmente, le immagini appaiono come sospese, con un effetto quasi olografico che cambia leggermente a seconda dell’angolazione e della luce ambientale.

Il vetro temperato a tre strati non solo protegge, ma contribuisce anche a migliorare la resa visiva. La piastra di guida luminosa nano dietro il pannello diffonde la retroilluminazione in modo uniforme, generando un bagliore morbido e privo di aloni. Abbiamo provato a mostrarlo a diversi colleghi durante una sessione di redazione, e tutti hanno avuto la stessa reazione: stupore. Non tanto per la brillantezza dei colori, ma per l’effetto “3D” che il cervello percepisce.

Anche i neri sono più profondi di quanto ci aspettassimo da un IPS trasparente. Certo, non ci troviamo di fronte a un OLED, ma la resa generale supera di gran lunga quella delle tradizionali cornici LCD. Abbiamo osservato l’orologio con tema “cyberpunk” al buio, con la barra RGB laterale attiva, e il risultato era semplicemente ipnotico: il soggetto sembrava realmente staccarsi dal vetro.

Prestazioni e fluidità

Dal punto di vista tecnico, il Times Frame si è comportato in modo impeccabile. La navigazione tra i menu è fluida, e i tempi di caricamento delle immagini o dei widget sono praticamente istantanei. Durante le prove non abbiamo riscontrato crash, blocchi o lag, anche quando abbiamo utilizzato funzioni più complesse come i dati live su meteo e finanza.

La gestione della memoria interna da 64 GB è ottimizzata grazie alla compressione lossless. Abbiamo riempito più della metà dello spazio disponibile con fotografie in alta risoluzione e piccole animazioni, ma il sistema non ha mai dato segni di rallentamento. È evidente che Divoom abbia progettato un software stabile e ben bilanciato, pensato per l’uso continuativo.

Abbiamo apprezzato anche il fatto che, pur non avendo una batteria integrata, il dispositivo consuma pochissimo. Lo abbiamo lasciato acceso per giornate intere, alternando modalità luminose e modalità notturne, e non abbiamo mai percepito un aumento di temperatura significativo. Anche il pannello resta freddo al tatto, segno di una gestione energetica efficiente.

Interazione fisica: la magia delle manopole

Uno degli aspetti che più abbiamo amato durante la prova è la meccanica delle manopole laterali. In un’epoca in cui quasi tutto è touch, il ritorno al controllo fisico è un piccolo lusso. I due pomelli in metallo offrono un feedback tattile perfetto, con scatti netti ma morbidi, e ogni click è accompagnato da una sensazione di precisione.

Abbiamo spesso regolato la luminosità o cambiato layout senza nemmeno aprire l’app, solo ruotando le ghiere. Questo rende il Times Frame piacevole anche da usare “di passaggio”, magari mentre si lavora o si studia. È un oggetto che invita al contatto, come se fosse un moderno strumento analogico in un corpo digitale.

La combinazione di manopole e pulsanti rende l’esperienza completa: si ha la percezione di controllare un dispositivo serio, costruito con cura. E a livello ergonomico, il posizionamento è perfetto: si trovano esattamente dove serve, anche senza guardare.

Utilizzo quotidiano e comfort visivo

Abbiamo utilizzato il Times Frame in diversi contesti: sulla scrivania, in salotto e persino sul comodino. In ognuno di questi ambienti si è adattato con naturalezza, modificando la propria funzione a seconda dell’occasione.

In studio, con il layout informativo e la luce RGB sincronizzata alla musica, dava una spinta di energia durante le giornate lavorative. In salotto, con una sequenza lenta di foto e pixel art, diventava un elemento decorativo rilassante. Sul comodino, con un tema più scuro e la luminosità ridotta, si trasformava in un orologio ambientale dal look futurista.

Abbiamo notato che, anche dopo ore di accensione, non affatica la vista. La luminosità è modulabile con grande precisione, e i colori — pur vivaci — non risultano mai invadenti. Divoom sembra aver calibrato il display pensando proprio a un utilizzo prolungato.

Un dettaglio che abbiamo apprezzato è la possibilità di regolare separatamente la luminosità dello schermo e quella della luce ambientale. Questa doppia regolazione permette di ottenere la giusta atmosfera a seconda dell’ora del giorno o del tipo di ambiente. È un tocco che dimostra quanto l’azienda abbia curato anche gli aspetti più piccoli.

Lato social e condivisione creativa

Il Times Frame non è solo uno strumento visivo, ma anche un mezzo di comunicazione. Durante il test, ci siamo divertiti a inviare piccoli messaggi animati tra due frame diversi. Bastano pochi secondi per inviare un’emoji o un’animazione a un altro utente Divoom: un modo simpatico per sorprendere chi si trova dall’altra parte, anche a chilometri di distanza. Questa funzione, unita al mondo della pixel art, rende il prodotto perfetto anche come idea regalo per coppie o amici. È come avere un piccolo canale privato fatto di immagini e luci, che trasmette emozioni più che parole.

Abbiamo ricevuto anche alcune creazioni dalla community: piccoli orologi in pixel art, disegni a tema stagionale, mini animazioni natalizie. Tutto questo si scarica gratuitamente e si applica in un attimo, arricchendo continuamente l’esperienza.

È raro trovare un dispositivo che unisca estetica, interattività e connessione umana in modo così naturale. Qui Divoom è riuscita in pieno: ha trasformato un frame digitale in una piattaforma viva, dove arte e tecnologia convivono senza artificio.

Considerazioni finali

Dopo un utilizzo prolungato, possiamo affermare che il Divoom Times Frame è un prodotto unico nel suo genere. Unisce l’estetica delle cornici digitali al dinamismo di un piccolo pannello informativo smart, arricchito da funzioni creative e da una community vivace. È una fusione riuscita tra arte, tempo e tecnologia.

Dal punto di vista tecnico, convince per la qualità del display, la stabilità del software e la precisione dei controlli fisici. Dal punto di vista emotivo, conquista per il modo in cui riesce a rendere personale e vivo uno spazio. Ogni giorno può avere un volto diverso: un quadro, un orologio, una finestra sul meteo o una galleria di ricordi.

Se dovessimo descrivere l’esperienza in poche parole, diremmo che il Times Frame non è solo un dispositivo, ma un compagno visivo. Non fa rumore, non distrae, ma accompagna silenziosamente la giornata con luce, colore e ritmo. È un oggetto che unisce estetica e funzione, e che rappresenta in pieno la filosofia Divoom: tecnologia creativa, accessibile e senza barriere. Il prezzo sul sito ufficiale è di 176,95€ ma con il codice sconto indicato direttamente sotto il prezzo (TF30), si scende a 150,42€.