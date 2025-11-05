Snapdragon 8 Elite Gen 6, Qualcomm prepara due versioni: Standard e Pro

Qualcomm sembra pronta ad aggiungere un nuovo livello di complessità alla gamma dei suoi processori di punta. Secondo quanto rivelato dal leaker Digital Chat Station, il futuro Snapdragon 8 Elite Gen 6 non sarà un unico chip ma arriverà in due varianti, denominate Standard e Pro. La mossa segnerebbe un ulteriore passo nella strategia di segmentazione dell’azienda, già piuttosto articolata dopo l’introduzione del suffisso Elite con la generazione attuale.

A succedere allo Snapdragon 8 Elite Gen 5 sarà il Pro, mentre il modello Standard sarà la soluzione di poco meno potente e più economica. Questa distinzione, secondo le prime analisi, avrebbe l’obiettivo di offrire ai produttori una maggiore flessibilità sui costi di integrazione nei propri flagship, mantenendo però il prestigio del marchio Elite.

Architettura e differenze tecniche

Entrambe le versioni dovrebbero essere prodotte con il processo N2P di TSMC, una delle tecnologie più avanzate disponibili, che garantirà efficienza energetica e alte frequenze operative. I due chip condivideranno anche la terza generazione dell’architettura CPU custom di Qualcomm, organizzata nel layout 2+3+3 core, ma si distingueranno per le capacità grafiche e il supporto alla memoria.

Solo lo Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro sarà compatibile con le nuove memorie LPDDR6, destinate a migliorare velocità e gestione dei consumi. La versione Standard, invece, continuerà a utilizzare le LPDDR5X, mantenendo un profilo più conservativo ma comunque di fascia alta. Le differenze sul fronte GPU saranno altrettanto marcate, con il modello Pro pensato per spingere ulteriormente sul fronte del gaming e dell’elaborazione AI.

Costi e prospettive di mercato

Un report separato indica che il passaggio al nodo N2P e all’adozione delle nuove memorie comporterà un aumento dei costi di produzione, che si rifletterà inevitabilmente sul prezzo finale dei dispositivi. I primi smartphone con Snapdragon 8 Elite Gen 6 — attesi nel 2027 — potrebbero dunque arrivare sul mercato a cifre ancora più elevate rispetto ai top di gamma attuali.