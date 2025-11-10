iliad porta le SIM Express anche nelle edicole: attivazione più rapida e accessibile

iliad amplia ulteriormente la sua rete di distribuzione portando le SIM Express anche nelle edicole, rendendo ancora più semplice e immediato l’acquisto di una nuova linea mobile. Il sistema delle SIM iliad Express è stato pensato per offrire autonomia e rapidità a chi desidera attivare un numero senza dover passare da uno store fisico o attendere la consegna per posta.

L’operazione è estremamente semplice: basta recarsi in una delle edicole aderenti, acquistare la SIM in cassa e utilizzare il PIN univoco stampato sullo scontrino per completare l’attivazione online sul sito iliad.it/attiva. La procedura richiede pochi minuti e consente di scegliere liberamente l’offerta più adatta alle proprie esigenze, mantenendo la filosofia di trasparenza che ha sempre contraddistinto l’operatore.

Le offerte disponibili e i punti vendita

Al momento, fino al 13 novembre, iliad propone due offerte principali attivabili anche tramite SIM Express:

TOP 250 PLUS , con 250 giga in 5G , minuti e SMS illimitati e 25 giga per la navigazione in Europa, al costo di 9,99 euro al mese ;

TOP 300 PLUS, con 300 giga in 5G, minuti e SMS illimitati e 30 giga per l’uso in Europa, a 11,99 euro al mese.

Entrambe le soluzioni mantengono le caratteristiche storiche del brand: assenza di rimodulazioni, nessun costo nascostoe prezzo garantito per sempre.

Oltre agli iliad Store, che superano le 60 sedi con personale dedicato, e ai Corner presenti in centri commerciali e negozi della grande distribuzione, iliad dispone anche di iliad Space, punti multimarca dove è possibile ricevere assistenza o effettuare ricariche. Con l’arrivo nelle edicole, la rete iliad Express si amplia ulteriormente, dopo il successo ottenuto in supermercati, librerie e negozi di elettronica.

Questa mossa rafforza il legame dell’operatore con il territorio e offre ai clienti più libertà di accesso ai servizi mobili, senza vincoli né procedure complesse. La mappa completa dei punti vendita, inclusi i nuovi iliad Express in edicola, è disponibile sul sito ufficiale dell’operatore.