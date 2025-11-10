iliad domina in Italia, è il brand più forte tra le telco per affidabilità e qualità-prezzo

Il 2025 continua a essere un anno positivo per iliad, che oltre ai risultati economici in forte aumento può vantare anche un primato di immagine tra i consumatori italiani. Nei primi sei mesi dell’anno, l’operatore ha aggiunto 505.000 nuovi clienti, di cui 287.000 solo nel secondo trimestre, e ha triplicato l’utile netto rispetto allo stesso periodo del 2024. Ma il successo di iliad non si misura soltanto nei numeri: secondo una recente analisi di Brand Finance, è il brand più forte e più amato in Italia nel settore delle telecomunicazioni.

Stando ai dati infatti gli utenti ricercano soprattutto affidabilità e rapporto qualità-prezzo, aspetti in cui iliad risulta al primo posto. A seguire, con minore peso, ci sono anche aspetti come la copertura di rete, il servizio clienti, la trasparenza e le promozioni. Gli aspetti legati alla sostenibilità o alla leadership nel 5G, invece, influenzano poco la decisione finale.

Un posizionamento chiaro e coerente

Secondo Massimo Pizzo, di Brand Finance, il punto di forza di iliad sta nel suo posizionamento ben definito, centrato sulla fiducia e sulla convenienza, che unisce affidabilità tecnologica ed etica. In questo senso, iliad rappresenta oggi un marchio capace di sintetizzare i valori più importanti per gli utenti italiani.

La stessa ricerca assegna a TIM il primato per copertura di rete e servizio clienti, a Vodafone quello per leadership nel 5G, a Sky WiFi la palma di brand più innovativo e a PosteMobile quella di marchio più attento alla sostenibilità. In coda si colloca Fastweb, che secondo il report fatica ancora a trovare un’identità distintiva sul mercato.

A livello globale, il marchio telco di maggior valore resta Deutsche Telekom, con 85,3 miliardi di dollari, seguita da Verizon (72,3 miliardi) e AT&T (52,5 miliardi). In Italia, invece, il valore più alto appartiene a Vodafone, con 12 miliardi, seguita da Sky (8,4 miliardi), TIM (5,9 miliardi) e iliad, che pur con 0,7 miliardi si conferma come il marchio più solido nel cuore dei clienti italiani.