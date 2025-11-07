Iliad e WindTre verso la fusione: un nuovo momento per la telefonia in Italia

Il mercato italiano delle telecomunicazioni potrebbe presto cambiare. Secondo quanto riportato da Reuters, Iliad e WindTre avrebbero avviato colloqui preliminari per una possibile fusione. L’indiscrezione arriva dopo i due tentativi falliti dell’ operatore di fondersi con Vodafone e TIM. La manovra segnerebbe un punto di svolta nel settore mobile, cambiando equilibri e concorrenza tra operatori.

Attualmente WindTre è il terzo operatore italiano con circa il 24% del mercato. Iliad, invece, controlla l’11% e si è imposta come giocatore aggressivo grazie a tariffe trasparenti e alla promessa di prezzi “per sempre”. La fusione tra le due società creerebbe un colosso con oltre un terzo del mercato mobile nazionale, ma la mossa potrebbe incontrare ostacoli legali e politici. L’Antitrust, infatti, aveva autorizzato nel 2018 la fusione tra Wind e Tre a condizione che non venissero siglati accordi di acquisizione con Iliad prima del 2026. Quel limite, oggi, è praticamente scaduto.

Iliad e WindTre: n accordo strategico o una semplice manovra di mercato?

Le ipotesi sul tavolo sarebbero due. Si parla di una joint venture alla pari o un’acquisizione diretta di Iliad da parte di WindTre. L’obiettivo? Rafforzare la posizione sul mercato e ridurre la competizione in un settore sempre più diviso.

Iliad, dal canto suo, ha tentato di crescere in Italia con mosse ambiziose ma infruttuose. Prima l’offerta per Vodafone Italia, poi i contatti con Telecom Italia (TIM), entrambi falliti. Ora la fusione con WindTre rappresenterebbe una via alternativa per consolidare la presenza del marchio francese nel Paese, anche se restano dubbi sulla promessa dei prezzi bloccati. Gli utenti si chiedono infatti se, in caso di fusione, le tariffe “per sempre” sopravvivrebbero a un simile riassetto.

Il mercato, intanto, osserva con attenzione. Gli analisti sottolineano come la sfida sarà mantenere l’equilibrio tra competitività, investimenti e trasparenza, valori che hanno reso Iliad una realtà amata da milioni di italiani.