Very Imperdibile in 5G arriva ora in una nuova versione

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha aggiornato una delle sue offerte di punta. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta di rete mobile nota con il nome di Very Imperdibile 5,99. Quest’ultima è infatti al momento proposta dall’operatore in una nuova versione. Vediamo qui di seguito cosa cambia.

Very Imperdibile 5,99, arriva una nuova versione dellof con limite di velocità in 5G

In questi ultimi giorni è stata resa disponibile una nuova versione di una delle offerte di rete mobile dell’operatore telefonico virtuale Very Mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile nota con il nome di Very Imperdibile 5,99. Fino ad ora, quest’ultima è stata disponibile all’attivazione con supporto alla navigazione sulle reti 5G senza limiti di velocità. Tuttavia, sembra che l’operatore abbia deciso di cambiare proprio questo dettaglio.

Gli utenti che la attiveranno potranno infatti ora navigare sempre con le nuove reti di quinta generazione, ma ad una velocità limitata. Quest’ultima sarà infatti pari a 30 mbps in download e 30 mbps in upload. Tutto questo è accaduto dalla giornata dello scorso 8 luglio 2025. In questa data, infatti, l’operatore ha abilitato gratuitamente la navigazione con le reti 5G anche ai suoi già clienti che avevano attiva un’offerta con il solo supporto alla navigazione in 4G.

Very Imperdibile 5,99 è un’offerta mobile speciale ed è proposta soltanto con alcune campagne sponsorizzate. La potranno inoltre attivare soltanto i nuovi clienti che decideranno di attivare un nuovo numero telefonico. Nello specifico , con questa offerta si avranno a disposizione ogni mese fino a 150 GB di traffico dati per navigare, come già detto, con connettività 5G con limite di velocità pari a 30 mbps in download e in upload. Oltre a questo, il bundle prevede poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms verso tutti i numeri.