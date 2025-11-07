Redmi Turbo 5: la nuova sfida di Xiaomi con batteria da 9.000 mAh



Xiaomi si prepara a rivoluzionare ancora una volta il mercato degli smartphone. Come? Con la nuova serie Redmi Turbo 5. Secondo quanto riportato dal noto leaker Digital Chat Station su Weibo, uno dei modelli della gamma sarà equipaggiato con una batteria al silicio a cella singola da 9.000mAh, compatibile con ricarica rapida cablata da 100W. Una capacità mai vista su un dispositivo di questa fascia, che colloca il dispositivo tra i potenziali protagonisti del 2025.

La nuova batteria sfrutta la tecnologia silicio-carbonio, già adottata da top di serie come OnePlus 15, vivo X300 e OPPOFind X9, in grado di aumentare la densità energetica senza sacrificare il design sottile del telefono. Secondo le fonti, Redmi potrebbe differenziare l’autonomia tra i modelli della serie. Nello specifico si parla di una batteria da 7.500mAh per la versione base e fino a 9.000mAh per il Turbo5 Pro, che sarà anche il primo smartphone del brand a montare il nuovo chipset Dimensity 9500e o lo Snapdragon 8 Gen 5 di Qualcomm.

Redmi Turbo 5: potenza, autonomia e nuove tecnologie per la prossima generazione

Il debutto della serie è previsto tra dicembre 2024 e gennaio 2025, e si preannuncia come una delle più attese nel settore mid-high range. Il modello standard dovrebbe integrare il processore MediaTekDimensity 8500Ultra, garantendo prestazioni solide e consumi ottimizzati. Ma è la batteria da record il vero punto di forza. Infatti con una capacità simile, il Redmi Turbo 5 potrebbe offrire fino a due giorni pieni di utilizzo intensivo o superare le 20 ore di streaming video continuo.

La ricarica da 100W promette di riportare la batteria al 100% in meno di 30 minuti, un traguardo finora riservato solo a pochi smartphone premium. Insomma, il Redmi Turbo 5 Pro si prepara a diventare il simbolo di una nuova generazione di smartphone, potenti, longevi e sostenibili. Se le indiscrezioni saranno confermate, Xiaomi potrebbe introdurre uno dei telefoni con miglior rapporto tra autonomia e prestazioni sul mercato, consolidando ulteriormente la posizione del brand nel mercato mondiale.