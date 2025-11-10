WhatsApp: in arrivo la cartella “Requests” per i messaggi degli sconosciuti

La tutela della privacy continua a essere una priorità per WhatsApp, e il prossimo aggiornamento in sviluppo lo dimostra chiaramente. Nella versione 2.25.33.11 Beta per Android è stata infatti individuata una nuova funzione chiamata Requests, una cartella dedicata che raccoglierà automaticamente i messaggi provenienti da numeri non salvati nella rubrica.

Questa novità punta a migliorare la gestione dei messaggi in entrata, separando le conversazioni provenienti da sconosciuti da quelle più importanti. In pratica, chi riceverà un messaggio da un numero non noto non lo vedrà più nella schermata principale delle chat, ma dovrà aprire la sezione-Requests per leggerlo.

WhatsApp guarda al futuro con username e maggiore controllo

Alla base di questa funzione c’è una nuova opzione nelle impostazioni della privacy, denominata Who can message me. Attraverso questa impostazione sarà possibile decidere se ricevere messaggi da chiunque o solo dai contatti salvati. Nel caso in cui venga attivata la modalità più restrittiva, WhatsApp sposterà automaticamente i messaggi dei mittenti sconosciuti nella nuova cartella, consentendo all’utente di leggere il testo, visualizzare nome e immagine del profilo, e scegliere se rispondere, bloccare o segnalare.

Tale funzionalità richiama da vicino quella già adottata su Instagram, dove i messaggi provenienti da account non seguiti finiscono in una sezione separata. La differenza è che su WhatsApp l’obiettivo non è solo filtrare gli sconosciuti, ma anche ridurre i rischi di spam e phishing, rendendo più sicura l’app. Questa soluzione sarà fondamentale anche per l’introduzione degli username, una delle novità più attese per il 2026. Infatti gli utenti potranno comunicare tra loro senza dover condividere il numero di telefono, ma ciò comporterà inevitabilmente un aumento dei messaggi da contatti nuovi. La cartella Requests fungerà quindi da filtro naturale per gestire queste interazioni in modo ordinato e sicuro.

È importante sottolineare però che il sistema non sarà retroattivo. Nel senso che messaggi già ricevuti da numeri non salvati resteranno nelle chat esistenti, solo quelli futuri verranno filtrati nella nuova sezione. Oltre a migliorare la privacy, questa scelta aiuterà anche chi utilizza WhatsApp in ambito professionale a mantenere più pulita la lista delle conversazioni principali.