Galaxy S26 Ultra, foro della fotocamera frontale più grande: i rumor di Ice Universe

Il prossimo Galaxy S26 Ultra potrebbe introdurre un cambiamento inatteso nel design frontale. Secondo le informazioni condivise dal leaker Ice Universe, noto per le sue anticipazioni sul mondo Samsung, il foro dedicato alla fotocamera anteriore sarà più grande rispetto a quello del modello S25 Ultra. Una scelta che, se confermata, rappresenterebbe un piccolo passo indietro rispetto alla tradizionale attenzione del brand per la pulizia estetica del display.

L’indiscrezione arriva in un momento in cui Ice Universe è al centro di alcune polemiche nella community, accusato di aver perso credibilità e di cambiare spesso versione sui leak. Proprio per questo, il leaker ha invitato i suoi follower a valutare la veridicità della notizia in futuro, mostrando sicurezza nelle proprie fonti.

Secondo quanto riportato, il foro della fotocamera frontale del Galaxy S26 Ultra dovrebbe raggiungere un diametro di 4 mm, mantenendo però identiche le specifiche tecniche del sensore. Il motivo della modifica sarebbe legato a un processo di riduzione dei costi produttivi, che avrebbe portato Samsung a semplificare alcune componenti, senza intervenire sulle prestazioni fotografiche.

Scelte di design e critiche alla nuova direzione

L’aspetto più discusso riguarda il fatto che Samsung, storicamente, è riuscita a distinguersi dai competitor Android grazie ai suoi display quasi perfetti, caratterizzati da fori frontali più piccoli rispetto a quelli di marchi come Xiaomi, OnePluse Oppo. Con questa scelta, l’azienda rischierebbe di perdere un vantaggio estetico costruito negli anni, anche se si tratta di differenze minime a livello visivo.

Il leaker aggiunge che le cornici del Galaxy S26 Ultra dovrebbero restare invariate rispetto al modello precedente, o, secondo alcune ipotesi meno credibili, leggermente più spesse. In ogni caso, si tratterebbe di variazioni impercettibili, tali da non compromettere la qualità complessiva del design, che resta comunque tra i più equilibrati del mercato.

Nonostante si parli di dettagli marginali, questa indiscrezione si inserisce in un contesto più ampio in cui Samsung sembra attraversare una fase di incertezza strategica. Dopo anni di evoluzioni costanti, i rumor sulle piccole revisioni estetiche e sui possibili tagli al comparto fotografico lasciano intendere un momento di riflessione per la divisione mobile.