Galaxy S26 Ultra pronto per un design più morbido e una nuova S Pen

Il prossimo Galaxy S26 Ultra sembra destinato a segnare un punto di svolta per la serie di punta di Samsung. Dopo anni di linee squadrate e bordi pronunciati, introdotti con Galaxy S22 Ultra e solo parzialmente ammorbiditi con S25 Ultra, i rumor indicano un ritorno a forme più sinuose e curve. L’obiettivo sarebbe rendere lo smartphone più ergonomico, migliorando la presa e riducendo quella sensazione “spigolosa” che alcuni utenti avevano segnalato.

Un restyling che coinvolge anche la S Pen

Non sarà solo la scocca a cambiare: anche la S Pen dovrebbe ricevere un restyling. Secondo quanto anticipato dal leaker Ice Universe, lo stilo manterrà la sua posizione integrata all’interno del telefono, ma adotterà un profilo più arrotondato per allinearsi al nuovo design generale. L’immagine diffusa mostra una penna leggermente più sottile, pensata per offrire una scrittura più naturale e una maggiore comodità d’uso.

Samsung punta quindi a un’evoluzione non solo estetica ma anche funzionale, senza sacrificare la caratteristica che distingue la serie Ultra dagli altri modelli della famiglia Galaxy S. La S Pen continuerà a essere uno strumento centrale per produttività e creatività, con funzioni come l’Air Command e il supporto alle note rapide.

Display e modulo fotografico inediti

Un’altra novità attesa riguarda il display, che dovrebbe introdurre la tecnologia Flex Magic Pixel. Questa soluzione permetterebbe di ridurre la visibilità laterale dello schermo, proteggendo la privacy e limitando gli sguardi indiscreti. Si tratta di una funzione già apprezzata in ambito business e che potrebbe trovare largo consenso tra i professionisti.

Sul retro, il design delle fotocamere dovrebbe abbandonare l’attuale disposizione a sensori separati per tornare a un modulo unico verticale, simile a quello visto su Galaxy Z Fold 7. Questa scelta darebbe al dispositivo un look più compatto e coerente, mantenendo al contempo la potenza fotografica che contraddistingue la serie Ultra.

Il mix di linee più morbide, S Pen rivisitata e schermo avanzato rende Galaxy S26 Ultra un progetto particolarmente interessante. Se le indiscrezioni saranno confermate, Samsung potrebbe offrire uno dei flagship più eleganti e completi degli ultimi anni, pronto a conquistare sia chi cerca prestazioni top sia chi apprezza un design più raffinato.