Carta Klarna arriva in Italia: pagamenti in 3 rate e nuovi abbonamenti con vantaggi esclusivi

Klarna lancia in Italia la carta di debito gratuita con pagamento in 3 rate senza interessi e abbonamenti mensili che offrono cashback

scritto da Felice Galluccio 2 Minuti lettura
Gli utenti affezionati a Klarna possono oggi accogliere una grande novità: ecco la nuova Carta Klarna, una carta di debito gratuita e senza spese di gestione. Si tratta di una soluzione di pagamento flessibile e moderna che può essere usata per tutti gli acquisti e che, cosa più importante, integra l’opzione “Paga in 3”, che consente di suddividere l’importo in tre rate mensili senza interessi direttamente dall’app ufficiale.

Il debutto della carta arriva a pochi giorni dall’inclusione di Klarna tra i metodi di pagamento accettati per gli avvisi pagoPA tramite l’app IO, a conferma della crescente espansione del brand nel mercato italiano.

Come spiegato da Luigi Traldi, Head di Klarna per il Sud Europa, l’obiettivo è democratizzare i benefici finora riservati alle carte premium, offrendo “più controllo, più vantaggi e zero interessi” attraverso un prodotto trasparente e accessibile a tutti.

Perché una carta di debito

Carta Klarna

La decisione di proporre una carta di debito nasce dalle abitudini dei consumatori italiani. Secondo i dati condivisi da Klarna:

  • il 63% utilizza la carta di debito per i pagamenti quotidiani, mentre solo il 39% ricorre alla carta di credito;

  • il 59% dichiara che la propria carta non offre vantaggi o premi;

  • il 66% vorrebbe poter passare istantaneamente dal pagamento a debito all’opzione “Paga in 3”;

  • il 76% ha affrontato spese impreviste nell’ultimo anno e il 43% avrebbe preferito poterle rateizzare senza interessi.

Numeri che evidenziano una forte richiesta di strumenti flessibili e digitali, in linea con le nuove esigenze di gestione delle spese personali.

Gli abbonamenti Klarna: Standard, Core e Plus

Oltre alla versione gratuita, Klarna propone un sistema di abbonamenti a livelli che offre vantaggi crescenti:

  • Klarna Standard (gratis): carta digitale in app e accesso alle principali funzioni di shopping Klarna;

  • Klarna Core (1,99€/mese): carta digitale e fisica, offerte dei partner fino a 15€ al mese, vantaggi di viaggio con accesso scontato alle lounge, widget per carte fedeltà (solo iOS) e assistenza prioritaria;

  • Klarna Plus (7,99€/mese): cashback dello 0,5% su tutti gli acquisti, sconti trimestrali, offerte dei partner fino a 80€ al mese, pacchetto assicurativo base e interessi maggiorati sui Conti di Risparmio (+0,1%).

Sono previsti ulteriori livelli di membership nelle prossime settimane. La carta è utilizzabile ovunque sia accettato il circuito VISA, anche all’estero e senza commissioni di cambio. È possibile gestirla interamente dall’app, con notifiche in tempo reale e la possibilità di bloccarla istantaneamente in caso di necessità.

