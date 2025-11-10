Polestar: la nuova 5 ruggisce su Gran Turismo 7

Durante il GT World Series di Los Angeles, il pubblico ha assistito alla presentazione della Polestar 5, ora pronta a entrare in Gran Turismo 7 per PlayStation 4 e 5. L’arrivo è previsto a dicembre 2025, attraverso un aggiornamento che segna un momento chiave per gli appassionati. La collaborazione tra Polestar e Polyphony Digital, casa di sviluppo di Sony Interactive Entertainment, ha portato a una creazione digitale mai vista prima. I due team hanno aperto reciprocamente i propri centri di sviluppo, condividendo dati, tecnologie e persino le sessioni di test su pista. Da questo scambio è nata una versione digitale fedele fin nei dettagli più sottili. Kazunori Yamauchi, produttore della saga Gran Turismo, ha espresso entusiasmo per il design “avanzato, pulito ed elegante” delle vetture Polestar, sottolineando l’armonia tra estetica e dinamica. È stata definita una collaborazione “positiva e ispirante”, in grado di trasmettere al giocatore la sensazione autentica di una guida reale.

Polestar: il sogno dei piloti virtuali

Per garantire una fedeltà, il lavoro di creazione ha coinvolto il pilota professionista e sim-racer Igor Fraga. Dopo aver provato i prototipi reali della Polestar 5 in Svezia, Fraga ha fornito un feedback dettagliato agli ingegneri sulle sensazioni e su tutto ciò che ha provate. Le ultime validazioni sono poi avvenute sul circuito di Brands Hatch. Gli sviluppatori di Polyphony Digital hanno dopo applicato le correzioni alla loro fisica di guida, ottenendo tempi sul giro perfettamente comparabili tra gioco e realtà per una precisione in grado di rasentare la perfezione. Joakim Rydholm, Head of Driving Dynamics di Polestar, ha descritto l’esperienza come una ricerca totale della coerenza sensoriale. Il risultato è una Polestar 5 digitale che riproduce al 100% l’esperienza della versione reale.

Con oltre 100 milioni di copie vendute, Gran Turismo rimane un simbolo di precisione visiva e tecnica. L’introduzione della Polestar 5 inaugura una partnership pluriennale tra i due marchi, destinata a evolversi con nuovi progetti. Il mese prossimo, i giocatori potranno partecipare a un evento time trial dedicato, con un premio esclusivo ad alzare l’adrenalina. Si tratta di un viaggio a Fukuoka, in Giappone, per assistere alle finali mondiali della GT World Series 2025. Un premio che chiunque vorrebbe ricevere, diciamolo. Al contempo, sul canale YouTube di Polestar, verrà pubblicato un documentario che racconta l’incontro tra la vettura reale e quella virtuale per raccontare come tutto ciò sia nato. Ora, dobbiamo solo attendere.