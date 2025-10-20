Klarna dà il benvenuto all’AI di Google Cloud per i suoi servizi

Klarna è una rinomata banca digitale globale e un fornitore di pagamenti flessibili. Recentemente ha stretto un accordo con Google Cloud per poter integrare le sue tecnologie di intelligenza artificiale nei processi creativi e di sicurezza della piattaforma. Questo acsicordo, permette al software di utilizzare l’intero ecosistema AI di Google, dai modelli generativi all’infrastruttura hardware, per portare alla luce nuove funzioni nel stema e nell’app Klarna, che a oggi conta ben 114 milioni di utenti globali.

L’accordo si basa principalmente su due punti cardine: la creazione di contenuti personalizzati e la protezione contro le frodi. Partendo dal lato creativo, Klarna sfrutta modelli come Veo 2 e Gemini 2.5 Flash Image per realizzare lookbook digitali dinamici direttamente integrati al suo interno. La società inoltre utilizzerà modelli di “beautification” per migliorare il proprio archivio di oltre 200 milioni di immagini.

La volontà dell’azienda è quella di rendere più coerente e di qualità l’esperienza visiva. Analizzando i dati diffusi da Klarna, questa novità ha portato a un aumento del 15% del tempo medio trascorso nell’app e del 50% degli ordini effettuati dai clienti.

La sicurezza rimane un aspetto fondamentale per Klarna

Parlando di sicurezza invece, Klarna sfrutta le abilità di Google Cloud per addestrare “graph neural networks”, delle reti neurali progettate per avere un’analisi delle connessioni tra utenti, transazioni e dispositivi. Questa tecnologia permette di individuare schemi anomali e movimenti sospetti con maggiore precisione, contribuendo a prevenire frodi e pratiche di riciclaggio.

L’accordo rappresenta un momento significativo per quanto riguarda l’adozione dell’AI generativa nel settore fintech e nel commercio digitale, dove la capacità di personalizzare i contenuti e prevenire gli abusi è ormai centrale per la competitività delle piattaforme.

Un’ottima scelta anche da parte di Google Cloud, che consolida con questa partnership la posizione di fornitore principale per quanto riguarda l’adozione aziendale dell’AI, offrendo alle aziende strumenti, modelli e competenze per lavorare su scala globale, dall’elaborazione dei dati alla sicurezza.