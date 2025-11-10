Xiaomi 15T ha un prezzo IMBATTIBILE oggi su Amazon

Una vera e propria occasione da non perdere vi attende in questi giorni su Amazon, dove vi aspetta la promozione migliore del momento applicata su Xiaomi 15T, un prodotto che fa del proprio meglio per avvicinare i consumatori alla fascia alta del segmento della telefonia mobile, mettendo sul piatto specifiche tecniche di altissimo livello generale.

La soluzione in oggetto è stata lanciata sul mercato davvero da pochissimo tempo, ha dimensioni e peso perfettamente in linea con gli standard a cui siamo solitamente abituati, precisamente parliamo di 163,2 x 78 x 7,5 millimetri di spessore con un peso di soli 194 grammi, oltre alla totale resistenza all’acqua e agli agenti atmosferici. Il processore è il MediaTek Dimensity 8400 Ultra, octa-core con una frequenza di clock a 3,25GHz, passando per la GPU Mali-G720 MC7, pronta a fare la differenza anche con i suoi ben 12GB di RAM.

Il display è da 6,83 pollici, è un AMOLED con densità di 447 ppi, risoluzione di 1280 x 2772 pixel, che raggiunge 120Hz di refresh rate ed è protetto direttamente da Gorilla Glass 7i. Il comparto fotografico è perfettamente uno dei migliori in circolazione, essendo comunque composto nella parte posteriore da 3 sensori differenti: un principale da 50 megapixel, seguito da un ultragrandangolare da 50 megapixel, e anche un teleobiettivo da 12 megapixel, raggiungendo scatti da 8165 x 6124 pixel.

Xiaomi 15T costa davvero poco su Amazon

Ordinate il prima possibile lo Xiaomi 15T, perché il suo prezzo di vendita è uno dei più bassi di sempre: l’utente si ritrova a poter spendere solamente 499,90 euro, per uno smartphone lanciato sul mercato davvero da pochissimo, partendo comunque da un listsino di 649,90 euro. La variante proposta qui, al prezzo indicato, prevede 12GB di RAM e 256GB di memoria interna.