Windows 11: pericolo per il nuovo tool falso

Un grave allarme di sicurezza ha colpito la comunità di utenti che utilizzano Flyoobe, uno dei più noti strumenti di terze parti impiegati per aggiornare i PC non compatibili a Windows 11. Lo sviluppatore ufficiale del software ha segnalato la diffusione di una versione contraffatta del programma, pubblicata su un sito web dall’aspetto ingannevolmente legittimo. Il dominio, flyoobe.net, non ha alcun legame con il progetto originale e potrebbe contenere codice malevolo capace di compromettere la sicurezza dei dispositivi. L’avvertimento giunge in una fase delicata per gli utenti Windows, con la fine del supporto ufficiale di Windows 10. Molti utenti, spinti dal desiderio di mantenere aggiornato il proprio sistema, stanno ricorrendo a strumenti alternativi come Flyoobe per superare le restrizioni tecniche imposte da Microsoft. È proprio ciò ad aver reso il software un obiettivo attraente per i cybercriminali.

Pericolo con un tool fasullo di Flyoobe per Windows 11

Sulla pagina GitHub ufficiale del progetto, lo sviluppatore ha pubblicato un messaggio esplicito con la dicitura “Security Alert”. Invitando gli utenti a scaricare esclusivamente le versioni originali disponibili sul repository ufficiale. Il messaggio sottolinea che il sito fasullo non è affiliato in alcun modo al progetto e che il pacchetto distribuito tramite quel dominio risulta sospetto e potenzialmente manipolato. L’allarme si concentra sui rischi connessi all’installazione di software proveniente da fonti non verificate, che potrebbero veicolare keylogger, trojan, ransomware o spyware.

La presenza online di un sito che imita così da vicino quello autentico rappresenta un serio rischio per la sicurezza. In attesa che l’hosting del dominio fraudolento venga disattivato, il consiglio principale rimane quello di evitare qualsiasi download da fonti non certificate. Inoltre, è importante verificare con attenzione l’origine del software installato. L’incidente solleva interrogativi più ampi. Quest’ultimi riguardano il rapporto tra la libertà di personalizzazione del sistema operativo e la sicurezza degli utenti. Un tema che, nell’epoca attuale risulta di fondamentale importanza.