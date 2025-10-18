WearOS 6: OnePlus fa chiarezza sull’arrivo per Watch 3, Watch 2 e 2R

Purtroppo non è più un mistero, OnePlus È in ritardo per quanto riguarda il rilascio degli ultimi aggiornamenti per i propri smartwatch, nello specifico parliamo di Watch 2, 2R e 3, Nello specifico, la società aveva assicurato ai consumatori l’arrivo dell’ultima versione WearsOS 5 sui modelli 2R e 2 per la fine del Q3 2025, questa promessa ovviamente allo scoccare dell’inizio del mese di ottobre non è stata mantenuta e ovviamente ha dato molto da pensare a tutti gli utenti che aspettavano l’arrivo dell’ultima versione del sistema operativo, come se non bastasse, ciò non ha fatto altro che fomentare anche le paure degli utenti in possesso di OnePlus Watch 3 che addirittura erano e sono in attesa di WearOS 6.

Ritardo confermato

La società alla fine non ha avuto altra scelta se non quella di ammettere di essere in ritardo e di avere bisogno di più tempo, nello specifico la società ha rilasciato un breve comunicato nel quale attesta che l’aggiornamento per i modelli 2 e 2R arriverà molto presto, mentre per quanto riguarda l’ultima versione, bisognerà attendere il 2026, ovviamente parliamo di WearOS 6.

Tutto ciò apre a grandi dubbi dal momento che la società al momento del lancio dei dispositivi aveva promesso tre anni di aggiornamenti maggiori garantiti insieme a tre anni di aggiornamenti di sicurezza, ovviamente constatando le difficoltà nel rilasciare gli aggiornamenti per quanto riguarda i primi due modelli viene spontaneo chiedersi se la società riuscirà a mantenere la promessa per quanto riguarda il modello di ultima generazione che in teoria dovrebbe arrivare alla versione del software WearOS 7.

Si tratta sicuramente di una grossa gatta da pelare per la società cinese che si ritrova a gestire una situazione scottante dopo aver inaugurato un periodo decisamente prolifico dal momento che i due primi smartwatch Avevano raccolto davvero tanti consensi nella community che aveva particolarmente apprezzato la scelta di sfruttare due chip distinti con un grande vantaggio per quanto riguarda l’autonomia.