Xiaomi 17 Ultra, confermati i due modelli: quali saranno le differenze?

Xiaomi 17 Ultra

Nuove indiscrezioni provenienti dalla Cina confermano i piani di Xiaomi 17 Ultra, prossimo top di gamma della casa di Pechino atteso entro l’inizio del 2026. Secondo quanto riportato dal leaker Digital Chat Station su Weibo, lo smartphone verrà lanciato in due varianti distinte, entrambe dotate di connettività Ultra-Wideband (UWB), ma solo una equipaggiata con doppia comunicazione satellitare — Tiantong per le chiamate e Beidou per gli SMS. Un segnale chiaro che Xiaomi punta a portare l’esperienza “always connected” anche nelle aree prive di copertura terrestre.

Due modelli, un solo DNA premium

Le due versioni individuate nei registri di certificazione cinesi — 2512BPNDAC e 25128PNA1C — condivideranno l’intera architettura hardware, ma si distingueranno per la dotazione satellitare, riservata al modello più costoso. Esteticamente, entrambe presenteranno il grande modulo circolare posteriore tipico della linea Ultra, ma senza schermo secondario: una scelta coerente con la direzione di design più sobria inaugurata dalla serie Xiaomi 17.

Il display sarà un pannello OLED piatto da 6,8 pollici, con risoluzione 2K e refresh rate fino a 120Hz, offrendo un’esperienza visiva di altissimo livello ma con un look più lineare rispetto ai bordi curvi del precedente Xiaomi 15 Ultra.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 e fotocamere da record

Sotto la scocca troveremo il nuovissimo Snapdragon 8 Elite Gen 5, il chip di punta di Qualcomm costruito a 3 nanometri, già visto su alcuni dei flagship più recenti. Le prestazioni dovrebbero quindi essere al top sia in ambito gaming sia nell’elaborazione AI, grazie anche all’integrazione di moduli NPU avanzati e di una GPU Adreno di nuova generazione. Ma il cuore dell’esperienza sarà, come da tradizione per la serie Ultra, il comparto fotografico. Le fonti parlano di un setup quad-camera con la seguente composizione:

Principale: sensore OV50X da 50MP, con zoom in-sensor e nuova tecnologia multi-focale per evitare perdita di dati;

Tele periscopica: Samsung HPE da 200MP, capace di gestire diverse lunghezze focali e persino la modalità macro;

Tele standard: JN5 da 50MP;

Ultra grandangolare: JN5 da 50MP, con miglioramento del campo visivo e della resa ai bordi.

La fotocamera frontale sarà invece una OV50M da 50MP, un upgrade netto rispetto ai precedenti modelli. Nel complesso, Xiaomi sembra intenzionata a posizionare il 17 Ultra come una fotocamera professionale travestita da smartphone, sfruttando anche algoritmi avanzati di elaborazione basati su AI imaging.