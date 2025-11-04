Xiaomi, arriva la nuova serratura intelligente

Xiaomi continua ad ampliare e a crescere la propria offerta per la casa intelligente con un prodotto pratico e innovativo, ovvero, la nuova Self-Install Smart Lock. Pensata per essere installata in pochi minuti, non richiede l’intervento di tecnici.

La serratura smart di Xiaomi combina sicurezza, design e semplicità d’uso grazie a un nuovissimo sistema modulare e alla gestione diretta tramite l’app Xiaomi Home. Una soluzione ideale per chi vuole rendere connessa e smart qualsiasi porta di casa.

Xiaomi, parliamo di innovazione?

Xiaomi, azienda particolarmente attiva per quanto riguarda il settore della smart home, finalmente amplia la propria gamma di dispositivi. Questo lo fa grazie alla nuova Self-Install Smart Lock, disponibile anche sul sito globale del marchio. Il suo nome ci da già qualche indizio sulla principale novità. Parliamo di una serratura intelligente pensata per essere montata senza interventi professionali.

Il nuovo sistema ideato da Xiaomi si compone principalmente di due moduli. Per primo abbiamo il corpo meccanico principale, che si installa sopra la serratura già presente, e abbiamo anche una tastiera esterna con sensore biometrico. Tramite questa nuova soluzione è possibile trasformare qualsiasi porta in un dispositivo connesso. Così riducendo davvero la complessità dell’installazione, un ostacolo che la maggior parte delle volte va a scoraggiare gli utenti.

Da quanto comunicato da Xiaomi, l’installazione non richiede nessun tipo di attrezzo. Infatti è sufficiente posizionare il corpo meccanico sopra il blocchetto esistente, fissarlo e connetterlo all’app Xiaomi Home. La sua alimentazione avviene attraverso batterie ricaricabili, con autonomia comunicata fino a diversi mesi e segnalazione automatica quando c’è il bisogno di cambio o di ricarica.

La presenza della Self-Install Smart Lock sul sito di Xiaomi, indica un lancio affrettato nei principali mercati internazionali, come anche l’Europa. Ad ora ancora non è stato comunicato il prezzo, ma c’è buona probabilità che si posizioni nella fascia media. In teoria dovrebbe raggiungere con concorrenti come la SwitchBot Lock Ultra, che su Amazon Germania costa circa 190 euro. Normalmente bisognerà aspettare ulteriori aggiornamenti dalla stessa azienda.





