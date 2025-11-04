Microsoft rinnova i nomi degli aggiornamenti di Windows 11: addio ai titoli lunghi e tecnici

Microsoft renderà più semplici i nomi degli aggiornamenti di Windows 11. Questa è la volontà del colosso di Redmond che vuole quindi rendere le informazioni “più chiare, coerenti e facilmente comprensibili”. In Windows Update quindi cambierà la modalità con cui proprio gli aggiornamenti vengono mostrati, dunque nella cronologia degli update e sulla pagina Windows Release Health.

Finora, i nomi degli aggiornamenti includevano una lunga serie di dettagli tecnici — come la data di rilascio, l’architettura del sistema o la versione precisa del software — che spesso finivano per confondere gli utenti. Con la nuova impostazione, Microsoft elimina il superfluo per concentrarsi su ciò che conta davvero: il tipo di aggiornamento, il numero KB e la build di riferimento.

Da stringhe complesse a titoli più leggibili

Il cambiamento è evidente se si confronta un esempio pratico. Un aggiornamento che oggi appare come “2025-10 Cumulative Update for Windows 11, version 25H2 for x64-based Systems (KB5066835) (26200.6899)” diventerà semplicemente “Security Update (KB5066835) (26200.6899)”.

Spariscono quindi elementi come il prefisso della data o l’indicazione “x64-based Systems”, che appesantivano inutilmente la denominazione. Al loro posto resta un titolo più lineare, utile sia a chi vuole solo sapere di che tipo di aggiornamento si tratta, sia a chi ha bisogno di identificarlo rapidamente tramite il codice KB.

Il nuovo formato sarà applicato a un’ampia gamma di aggiornamenti: quelli di sicurezza e qualità (come i Patch Tuesday e le versioni in anteprima), ma anche quelli per il .NET Framework, i driver, i componenti AI e gli strumenti di Visual Studio.

Restano invece invariati i nomi nel Microsoft Update Catalog, in WSUS e per i principali feature update annuali di Windows, dove la nomenclatura tecnica resta necessaria per motivi di compatibilità e tracciamento.

Microsoft spiega che questa modifica migliorerà la leggibilità e l’esperienza utente, soprattutto per chi non è esperto di informatica, riducendo il rischio di confusione e rendendo gli aggiornamenti più riconoscibili a colpo d’occhio.