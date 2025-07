Windows 11 24H2: una svolta silenziosa ma cruciale per la sicurezza del web

L’arrivo della versione 24H2 di Windows 11 rappresenta un momento di svolta. Con questo rilascio infatti, Microsoft archivia una tecnologia obsoleta che per decenni ha fatto parte del suo sistema operativo. Si tratta del motore di scripting JScript, introdotto alla fine degli anni Novanta e che è stato definitivamente sostituito. Il suo erede si chiama JScript9Legacy, una versione più moderna, stabile e sicura, costruita su basi tecnologiche molto più recenti.

Windows 11 24H2: un aggiornamento invisibile che cambia tutto

Per chi utilizza Windows ogni giorno, la differenza sarà impercettibile. Però per esperti di sicurezza e sviluppatori, si tratta di un passo enorme. Il vecchio JScript era spesso sfruttato per attacchi informatici. Proprio come dimostrato dalla vulnerabilità CVE-2024-38178, la quale è stata risolta solo nell’agosto scorso. Questa falla permetteva l’esecuzione di codice da remoto, esponendo i dispositivi a gravi rischi. La nuova libreria, JScript9Legacy.dll, adotta invece meccanismi più rigorosi nella gestione del codice, riducendo drasticamente le possibilità di attacco e di vulnerabilità.

Microsoft ha pensato a tutto. L’aggiornamento si applicherà automaticamente, senza bisogno di interventi manuali o qualche tipo di istallazione. Ciò significa che l’utente potrà continuare a usare le proprie applicazioni e i propri strumenti senza modificare nulla, esattamente come sempre. La compatibilità con gli script esistenti è stata mantenuta, garantendo un passaggio fluido e senza problemi. Ma sotto la superficie, il sistema si fa più forte e reattivo.

Il motore JScript9, nato con Internet Explorer 9, è stato progettato per fronteggiare le minacce moderne, come il cross-site scripting. Questo tipo di attacco, tra i più diffusi sul web, può compromettere la sicurezza di un sito web tramite l’iniezione di codice dannoso. Windows 11 24H2 non si limita a correggere, costruisce basi più solide per il futuro, preparando il terreno per versioni sempre più integrate con l’intelligenza artificiale e con i nuovi standard digitali del momento.